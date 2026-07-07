Турската отбранителна индустрия влиза в новите проекти на НАТО

ФАТМЕ МУСТАФОВА, специален пратеник на "СТАНДАРТ" на срещата на върха на НАТО в Турция

Турската отбранителна компания ASELSAN разширява сътрудничеството си с НАТО чрез нови проекти и международни споразумения. Компанията ще участва в бъдещите проекти на Алианса – от системи за противовъздушна отбрана до комуникационни технологии. Председателят на турската Дирекция за отбранителна индустрия Халук Гьоргюн заяви, че турската отбранителна индустрия ще поеме важни отговорности в новата архитектура за възпиране на НАТО.

ASELSAN е сред петте компании, избрани от Агенцията на НАТО за поддръжка и доставки (NSPA) да работят по проекта Modular Air Defence Concept (Модулна концепция за противовъздушна отбрана).

В рамките на проекта компанията ще разработва концепции за бъдещата архитектура на противовъздушната отбрана на НАТО съвместно с Airbus, Lockheed Martin UK, Raytheon и Thales LAS.

Освен това ASELSAN спечели търга на НАТО за системите за разпознаване „свой–чужд“ (IFF), изпреварвайки международните си конкуренти, и подписа рамково споразумение за доставката на преносимата система IDENTA 4000I.

Очаква се през следващите месеци да започнат доставките на системата за държавите членки на НАТО. Според експерти това ще засили позициите на ASELSAN при бъдещи поръчки на Алианса в областта на IFF технологиите.

Успешни тестове по време на учения на НАТО

През последните три години ASELSAN е участвала в повече от 50 работни групи на НАТО.

Компанията успешно премина тестовете за оперативна съвместимост на системите си за въздушно командване и управление по време на учението NATO CWIX 2025, а системата KOCATEPE 100 получи съвместимост със стандарта Federated Mission Networking (FMN) Spiral 4.

ASELSAN участва и в ученията REPMUS, насочени към изпитване на способности за морски операции.

Разширяване на износа за държави от НАТО

Компанията продължава да разширява дейността си в страните членки на НАТО чрез нови експортни договори.

В този контекст ASELSAN подписа договор с Полша на обща стойност 410 милиона долара, както и нови споразумения в областта на електронната война, радарните и комуникационните системи.

Компанията развива дейността си в Полша и Румъния, като едновременно с това разширява сътрудничеството си с агенциите на НАТО в сферата на комуникационните технологии.

Системата ROADGUARD осигуряваше сигурността на срещата на върха

Разработената от ASELSAN система ROADGUARD беше използвана и при мерките за сигурност по време на срещата на върха на НАТО.

Системата, базирана на изкуствен интелект, може да разпознава лица и регистрационни номера на движещи се автомобили. Събраните данни се анализират в реално време и се проверяват чрез базата данни на турската Генерална дирекция по сигурността.

Турската отбранителна индустрия ще участва в новите проекти на НАТО

Председателят на турската Дирекция за отбранителна индустрия Халук Гьоргюн съобщи, че по време на Форума на отбранителната индустрия на НАТО са подписани нови споразумения в областта на ударните способности, интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана, космическите и разузнавателните технологии, критичните суровини и безпилотните летателни апарати.

По думите му ASELSAN, ROKETSAN, STM и TÜBİTAK ще бъдат сред основните изпълнители на тези проекти, които през следващите години ще се превърнат във важна част от новата архитектура за възпиране на НАТО.

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