Ердоган посрещна Тръмп в Анкара

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган посрещна Доналд Тръмп в Анкара, където американският държавен глава пристигна за участие в 36-ата Среща на върха на НАТО.

След като слезе от самолета, Тръмп и Ердоган проведоха кратък разговор, преди да се отправят към Президентския комплекс „Бештепе“ за двустранната си среща.

По време на церемонията американският президент поздрави почетния караул на Президентския гвардейски полк на турски език с думите „Merhaba asker“ („Здравейте, войници“)

Ердоган обикновено не идва на летището, за да се срещне с чуждестранни лидери, като възлага задачата на други официални лица. Този път не беше предварително обявено, че той лично ще поздрави Тръмп.

По програма двустранната среща започва в 15:00 ч. местно време. Очаква се основен акцент в разговорите да бъдат подготовката за срещата на върха на НАТО, сигурността в евроатлантическото пространство, войната в Украйна, ситуацията в Близкия изток и двустранните отношения между Турция и Съединените щати.

Визитата на Тръмп е сред най-очакваните в рамките на форума в Анкара, който за първи път се провежда в Турция и събира лидерите на държавите членки на Алианса. Също така по време на посещението са планирани негови разговори с ръководителя на киевския режим Владимир Зеленски и сирийския президент Ахмед ал-Шараа.

По-рано днес председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ генерал Дан Кейн посети Аниткабир, мавзолея на Мустафа Кемал Ататюрк, основател на Република Турция. Кейн, придружен от американска делегация, спази минута мълчание, преди да положи венец в мавзолея на Ататюрк.

Срещата в Анкара ще бъде една от най-кратките в историята на НАТО. Програмата включва работна вечеря вечерта на 7 юли и една пленарна сесия на 8 юли. Според Ройтерс, европейските съюзници умишлено направиха срещата възможно най-компактна, за да се съсредоточат върху вземането на конкретни решения и да намалят вероятността от публични разногласия с американския президент.

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