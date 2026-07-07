Срещата на върха на НАТО стартира с Чудесата на Турция. Уникално брандиране!    

ФАТМЕ МУСТАФОВА, специален пратеник на "СТАНДАРТ" на срещата на върха на НАТО в Турция

Докато България залага на класическия туризъм и фолклор, Турция използва най-големите политически и военни форуми, за да наложи своя бранд чрез културни мостове.

Още преди официалното откриването на Срещата на върха на НАТО, Турция показва интерактивно цялото им културно наследство като артефакти, но и опаковани в цифри, геополитическо влияние и технологични иновации.

Посланието - Ние сме пазители на историята, но и лидери в технологиите, включително военните, вече превърна Чудесата на Турция в работещ икономически актив на Срещата на върха.

Още докато лидерите и делегациите кацат на летището в Анкара, първото нещо, което виждат, са огромните пана от културното наследство.

Мащабната стратегия за културна и бранд дипломация е дело на Дирекцията по комуникации на турското президентство и е изготвена специално за високия форум.

Присъствието на повече от 32 държавни лидери и хиляди международни журналисти се използва, за да се брандира страната като „Мост на цивилизациите“ с две централни изложби: The Values of Türkiye и Türkiye in Figures: Portrait of a Brand.

Изложени са в залата на Дирекцията по комуникации, която е в непосредствена близост до официалните делегации, както и в търговския център „Армада“.

„Ценностите на Турция“ буквално пренася мистериозната и величествена Анатолия в Анкара чрез дигитални изображения с висока резолюция, 3D възстановки и холограми.

Най-древното чудо – Гьобекли тепе, е рекламирано в центъра като „нулевата точка на историята“ и най-старото открито мегалитно съоръжение в света.

Паралелна изложба „Златният век на археологията“ също вече тече в Националната библиотека. Тя показва напълно реставрирани антични артефакти и безценни културни съкровища, които специално за високия форум бяха върнати в Турция от чужди музеи и частни колекции.

В Музея на Анадолските цивилизации има дигитални разходки из наследството на хетите, фригийците и лидийците, като се демонстрира вековната държавна приемственост по тези земи.

„Марката Турция в цифри“ е пресечната точка между история и технологии. Тази изложба показва как Чудесата на миналото се срещат с тези на бъдещето. Огромни инфографики и екрани представят икономическия и технологичен скок на Турция. Комбинират се данни за туризма и целите й с постиженията им в мега инфраструктурни обекти. Подчертава се и ролята на страната в глобални логистични процеси – от „зърнения коридор“ в Черно море до хуманитарната помощ в Близкия изток и Африка. Венецът на всичко това е военно-технологическото чудо - дроновете Bayraktar и факта, че вече има 5 местни компании в топ 100 на глобалната отбранителна индустрия.

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