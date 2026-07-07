НАТО откри нова страница в космическата си отбрана

ФАТМЕ МУСТАФОВА, специален пратеник на "СТАНДАРТ" на срещата на върха на НАТО в Турция

Заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска представи новите проекти на Алианса в областите „Космос и наблюдение“, „Настъпателни способности“ и „Интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана“ по време на Форума на отбранителната индустрия, организиран в Анкара в рамките на 36-ата Среща на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО.

Представяйки проектите на НАТО в сферата на „Космос и наблюдение“, Шекеринска заяви:

"Това е част от нашата критична инфраструктура, но също така е жизненоважно за сигурността ни. Без космически базирани способности нашите армии днес не биха могли да функционират ефективно. Космическите технологии стават все по-достъпни, а разходите за изстрелване значително намаляха. В резултат все повече държави инвестират в собствени сателитни мреж".

Тя обяви, че е стартиран проект за проучване на разработването на сателитна групировка, наречена „Halo“.

„Това открива нова страница в космическите операции на съюзниците. Новият модел ще преодолее ограниченията на националните сателитни флоти по отношение на разходите, времето и покритието и ще донесе значителни ползи, особено в областта на високоскоростните комуникации, разузнаването и проследяването на ракети.“

Шекеринска даде информация и за инициативата в областта на космическото разузнаване:

„Това е проектът „Постоянно наблюдение на Алианса от Космоса“ (APSS). Инициативата беше стартирана преди две години на срещата на върха във Вашингтон, а днес Испания ще стане 19-ата държава, която се присъединява към нея.“

Тя посочи още, че Турция планира разработването на два нови спътника с висока разделителна способност.

"Тези спътници ще бъдат изградени в Турция от Института за космически технологии на TÜBİTAK. Освен това Турция подписа договори с ASELSAN за разработването на спътници в ниска околоземна орбита и военни комуникационни системи, както и за доставка и разработване на радари за ранно предупреждение в рамките на националната интегрирана система за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“. Тези системи ще повишат способността на Турция да поддържа свързаност на бойното поле и ще подобрят възможностите ѝ за откриване и ранно предупреждение.

По думите ѝ НАТО работи и по инициативата „Starlift“, която предвижда създаването на мрежа от компании за изстрелване на ракети и космодруми, позволяваща при извънредни ситуации бързо извеждане в орбита на резервен спътник.

„Тези инициативи ще увеличат значително производството ни“

Представяйки проектите в областта на „Настъпателните способности“, Шекеринска говори за Проекта за наземни високоточни удари, който цели разработването и доставката в голям мащаб на евтини крилати и балистични ракети.

По отношение на друга инициатива, свързана с разработването на нов боеприпас, тя заяви:

„Страната домакин Турция също пое ангажимент да закупи значителен брой наземно базирани далекобойни крилати ракети ATMACA.“

Шекеринска подчерта: „Тези инициативи ще помогнат значително да увеличим производството си и ще гарантират, че въоръжените ни сили разполагат с всичко необходимо, за да осигурят нашата сигурност.

„Всичко това е необходимо, за да запазим въздушното си пространство сигурно“

Говорейки за проектите в сферата на „Интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана“, тя определи тези системи като „предната линия на отбраната на НАТО“.

„През последните месеци станахме свидетели на многократни нарушения на въздушното пространство от руски безпилотни летателни апарати и руски самолети. Освен това НАТО успешно прехвана балистични ракети, изстреляни от Иран към нашия съюзник Турция. Затова всички ние се нуждаем от още повече подобни способности, за да гарантираме сигурността си.“

Според нея новите технологии трябва да бъдат внедрявани по-бързо и по-ефективно чрез обединяване на ресурсите на съюзниците.

След представянето на новите проекти на НАТО в областите „Космос и наблюдение“, „Настъпателни способности“ и „Интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана“ се състоя колективна церемония по подписване на съответните споразумения

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com