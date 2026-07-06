Жестока катастрофа с Дафовска! Полицаите гледали втрещени смачкания автомобил

Легендарната биатлонистка Екатерина Дафовска е оцеляло по чудо след ужасяваща катастрофа на магистрала „Тракия“.

Това пише Флагман.БГ, като разказва, че олимпийската шампионка е пътувала от Бургас.

„Субару“-то със смолянска регистрация, в което е била Дафорска, буквално се е търкаляло по пътното платно.

Катастрофата е станала на километър 280 (област Ямбол) в посока София, по-рано през деня. Завъртяла се е обратно на движението.

Цяло чудо е, че Дафовска се е разминала само с леки наранявания, коментират очевидци. Тя е пътувала от Бургас за столицата.

Биатлонистката, която освен олимпийска титла, има в колекцията си европейско злато, и бронз от световни първенства, е била в морския град по покана на организатори на спортно събитие.

Фактът, че голямата ни спортистка е успяла да излезе на крака от смачканото „Субару“, е не просто късмет-това е истинско чудо.

То оставило без дъх дори опитните пътни полицаи, твърди източникът на бургаския сайт.

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