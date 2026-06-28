Поредното българско дете се бори за живота си

Движението по първокласния път I-3 Ботевград – Плевен вече е напълно възстановено, след като по-рано днес тежка катастрофа блокира трафика в района. Инцидентът, при който челно се сблъскаха два автомобила, наложи временно ограничение на преминаването и въвеждане на обходни маршрути за часове.

Челен удар блокира първокласния път

Произшествието възникна около 17:00 часа в неделния ден в участъка между град Луковит и село Петревене. По първоначални данни два автомобила са се ударили челно с висока скорост, което е предизвикало сериозни материални щети по превозните средства и незабавно е преустановило движението в отсечката. На място веднага са пристигнали екипи на Пътна полиция и Спешна помощ.

Тежко пострадало дете е прието в болница

При инцидента сериозно е пострадало 14-годишно момче. Детето е пътувало на задната седалка в една от катастрофиралите леки коли. Поради силата на челния сблъсък, тийнейджърът е претърпял тежки травми. Екип на Спешна помощ бързо е транспортирал пострадалото момче до болнично заведение в град Плевен, където лекарите са поели грижите за стабилизиране на състоянието му.

Часове наред изчакване и обходни маршрути

Заради огледите на местопроизшествието и разчистването на отломките от пътното платно, от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) въведоха временна организация на движението. Леките моторни превозни средства бяха пренасочвани по обходен маршрут, докато тежкотоварните камиони трябваше да изчакат на място до приключване на работата на разследващите органи. Към момента трафикът в района е нормализиран.



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