Челен сблъсък отне живот, две деца са в болница

Черната статистика на пътя се увеличи с още една жертва след тежка челна катастрофа, станала в ранните часове на сряда, 22 юли, на главното шосе между София и Перник в района на Владая. Сигналът за инцидента е подаден около 7:00 часа сутринта, когато трафикът по трасето традиционно е изключително интензивен.

По първоначални данни на МВР, шофьорка зад волана на джип е изгубила контрол над превозното средство, напуснала е своята лента и е навлязла с висока скорост в насрещното движение. Следва брутален челен удар в лек автомобил, движещ се в посока София.

Загинала на място и пострадали деца

Сблъсъкът се е оказал фатален за жената, управлявала ударената лека кола. Тя е била на 63 години и е починала на мястото на инцидента вследствие на тежките травми, без възможност за спасителна реакция от пристигналите медицински екипи.

В купето на джипа, причинил катастрофата, са пътували две деца. Те са оцелели по чудо, но са транспортирани по спешност и хоспитализирани в болнично заведение под лекарско наблюдение. Жената, която е шофирала джипа, също е настанена в болница с различни наранявания. Към момента няма официална информация за точната причина, довела до внезапното напускане на пътното платно – разследват се версии за заспиване зад волана, внезапно прилошаване или опасна маневра за изпреварване.

Временна блокада и километрични задръствания

Катастрофата буквално парализира движението по ключовата пътна артерия за часове. Полицията незабавно ограничи преминаването в района, за да осигури периметър за оглед на криминалистите и разчистване на смачканите до неузнаваемост ламарини.

Пътна полиция организира обходен маршрут за шофьорите, пътуващи към столицата, пренасочвайки потока през автомагистрала „Струма“ и през трасето Драгичево – Владая. Въпреки временната организация, в района се образуваха огромни колони от автомобили. След приключване на първоначалните следствени действия, трафикът по основното шосе беше напълно възстановен.