Шишков отсече! Ето го трайното решение на проблема с трафика през Владая
Околовръстният път е истинското изходно трасе на София към Южна България
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Околовръстният път е истинското изходно трасе на София към Южна България
Сирене по традиционна рецепта и хрупкани зеленчуци - всеки ден сергиите предлагат невероятни храни
Видео показва рекацията на пътниците
Тежък инцидент с джип и лека кола блокира сутрешния трафик по натоварения път София-Перник
Инцидентът блокира стотици шофьори
Кола изгоря до основи в натоварен участък, трафикът се срина и образува огромни опашки
Заради инцидента движещите се от Перник към София се пренасочват към магистрала Струма
Има пострадали, които са контактни
Жители на селото разказаха, че улиците им са разбити заради силния теч
Тапа на мястото на инцидента
Трагедията е станала между Владая и Горна баня
Има поне двама ранени
По случая е образувано досъдебно производство
Пътят няма да бъде затворен, но движението ще бъде ограничено заради ремонт
Колко време ще продължат ремонтите
Тежка катастрофа в района
Уникална каскада спретна шофьор в центъра на София.
Съдиите спират срещата в 75-ата минута
Шофьор на лек автомобил е изгубил контрол и се е качил върху мантинелата
Столичната полиция създаде изкуствено задръстване, за да залови автокрадци. Зрелищната акция беше проведена около 8 ч. при караулката на Владая. Арес...