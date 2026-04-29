Ад на пътя! Тежка катастрофа парализира движението

Тежък пътен инцидент превърна прибирането на стотици шофьори в истински ад в късния следобед. Жестока катастрофа на изхода на столицата, малко преди караулката на Владая в посока Перник, блокира ключовата пътна артерия и в двете посоки, превръщайки пътя в бойно поле от ламарини. Сигналът за инцидента е вдигнал на крак столичната полиция и Спешна помощ. Очевидци разказват пред "Стандарт", че колони от патрулни автомобили са прорязали трафика по бул. "Цар Борис III". "Минаха покрай нас с мръсна газ, сирените не спираха да вият. Личеше си, че ситуацията е критична", споделя столичанка, станала свидетел на спешната акция.

Кола е размазана в подпорната стена

Картината на самото място на произшествието била смразяваща. Един от автомобилите, участвали в сблъсъка, буквално бил размазан в бетонната подпорна стена край пътя. Ударът е бил толкова силен, че части от колите са били разпръснати и в двете платна на движението.

"Дойде линейка, но ударът е изключително тежък. Гледката е страшна", коментират хора в социалните мрежи, които са били сред първите на мястото на произшествието. Към момента не се съобщава официално за броя на пострадалите и тяхното състояние, но присъствието на екипи на Спешна помощ потвърждава сериозността на ситуацията.

Пълен блокаж и тапи

Движението в района е почти напълно парализирано. Образували са се огромни задръствания, които започват още от квартал "Княжево". От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обявиха, че временно трафикът по път I-6 Перник - София при Владая се осъществява само в една лента в посока столицата.

Екипи на "Пътна полиция" са на място и регулират движението, но пропускателната способност е минимална. Оттам съветват шофьорите, ако е възможно, да използват алтернативния маршрут през автомагистрала "Струма", за да избегнат капана под Владая.

Разследването на причините за тежкия инцидент тепърва започва, като основните версии са превишена скорост или внезапно навлизане в насрещното платно.

