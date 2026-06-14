Бум на дрога по пощата, тийнейджърите са основна мишена

Онлайн наркопазарите вече се превръщат в един от най-сериозните рискове за децата, предупреди заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов в ефира на Нова телевизия. По думите му трафикът на наркотици чрез пощенски пратки се увеличава, а страната е заливана от малки количества, поръчвани през различни интернет платформи.

Само преди две седмици при мащабна операция са били задържани над 1000 пратки с канабис и негови производни, поръчани онлайн от Западна Европа. На този фон скорошното задържане на голяма пратка хранителни добавки и анаболни стероиди на ГКПП „Капитан Андреево“ показва другата линия на същия проблем - почти ежедневни опити през границата да минават медикаменти, стероиди и рискови вещества за черния пазар.

Наркотиците вече идват в малки пакети

„Тенденцията за трафик на наркотици с пощенски пратки се увеличава. В момента предотвратяваме бума на тези пазари, които заливат страната чрез различни онлайн платформи. Наблюдаваме фрагментация на малки пратки - количества между 10 и 20 грама. Често те съдържат синтетични и полусинтетични канабиноиди, които са много по-силен вариант на класическия тетрахидроканабинол”, предупреди Бакалов.

Тази промяна прави контрола много по-труден. Вместо една голяма пратка, която може да бъде засечена по класически оперативни признаци, митниците се сблъскват със стотици и хиляди малки пакети, разпределени през различни куриерски и пощенски канали. Част от тях идват от държави в Европейския съюз, където употребата на канабис или негови продукти е разрешена, но при влизането им в България тези вещества попадат под българските правила и забрани.

Децата са най-опасно близо до пазара

Най-тревожното в предупреждението на Бакалов е профилът на хората, към които е насочен този дигитален пазар. По думите му основната таргет група са тийнейджърите - поколение, което общува, купува и търси информация предимно онлайн. Това прави наркотиците по-достъпни, по-незабележими и по-лесни за поръчване, отколкото при старите улични канали.

„За децата е много по-лесно да си поръчат наркотици онлайн, отколкото да излязат на улицата да ги търсят. Те са свикнали да общуват предимно дигитално и за тях това изглежда по-бързо и по-безопасно. Единственият начин да ги предпазим е да бъдат максимално информирани за всички рискове, които крие интернет”, категоричен е заместник-директорът на Агенция „Митници”.

Изкуствен интелект ще търси рисковите пратки

Установяването на подобни пратки е изключително трудно, защото всеки ден в България влизат стотици хиляди пакети. Физическата проверка на всички е невъзможна, затова Агенция „Митници“ залага на дигитализация и предварителен анализ на риска. По думите на Бакалов в рамките на месец-два трябва да заработи нов софтуер с изкуствен интелект, който ще обработва информационните масиви за всяка пратка още преди тя да стигне до крайния получател.

Идеята е системата да открива рискови модели - податели, маршрути, типове стоки, повтарящи се доставки, подозрителни описания и други данни, които могат да насочат митническите служители към конкретни пратки. По това направление митниците работят и с дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП, защото голяма част от каналите вече започват не на границата, а в интернет.

„Капитан Андреево“ остава под най-голям натиск

Само преди дни на ГКПП „Капитан Андреево“ беше задържана голяма пратка хранителни добавки и анаболни стероиди. Бакалов обясни, че задържането на подобни стоки е почти ежедневие, а голяма част от тези медикаменти се купуват от Турция, където са по-евтини. Част от тях са предназначени за българския черен пазар, а друга - за Западна Европа.

Заместник-директорът на Агенция „Митници“ посочи и друга тенденция - опити за контрабандно пренасяне на анаболни стероиди и лекарства от Индия и Китай чрез карго и пощенски пратки. Така проблемът вече не се изчерпва само с класическите сухопътни канали. Той се разраства през различни транспортни линии и използва всяка възможност за по-бързо и по-трудно проследимо придвижване.

Трафикантите стават все по-изобретателни

Според Бакалов най-големият натиск остава по границата с Турция, но методите на трафикантите постоянно се променят. Последната глобална тенденция е импрегнирането на наркотици в различни материали - пластмаси или течности. Наскоро на Летище София е бил задържан кокаин в течна форма, което показва колко далеч стигат опитите за прикриване.

Бакалов даде пример и с турските власти, които преди ден са открили над тон хероин и метамфетамин, укрити в стъклени прозорци на границата с Гърция. По думите му това показва, че трафикантите вече смесват различни видове дрога и опитват да заобикалят българските граници, които остават едни от най-трудните за преодоляване по Балканския маршрут.

Борбата вече е и на границата, и в телефона

Новата картина е по-сложна от познатия модел на контрабанда през камиони, тайници и гранични пунктове. Днес част от риска минава през куриерска опаковка, мобилно приложение, онлайн платформа и плащане, което изглежда почти невидимо за родителите. Затова предупреждението на митниците е насочено не само към службите, а и към семействата, училищата и всички, които трябва да разпознават дигиталните рискове навреме.

Случаят с пратките с канабис, задържаните анаболни стероиди и новите методи за укриване на дрога показват, че трафикът вече не разчита само на един маршрут. Той се раздробява, маскира и влиза в ежедневния поток от доставки, който изглежда напълно нормален. Именно затова следващата битка на митниците няма да бъде само на пунктовете, а и в данните, алгоритмите и способността да бъде разпозната опасната пратка сред стотици хиляди други.

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