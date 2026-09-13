Тревога от върха на AI индустрията: Натиснете спирачката!
Ръководителят на Anthropic вижда опасност от загуба на човешкия контрол, кибератаки и тежки икономически сътресения
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Ръководителят на Anthropic вижда опасност от загуба на човешкия контрол, кибератаки и тежки икономически сътресения
Проучването разкрива, че динамичната музика може да насърчи рисково шофиране
Гъст дим покри Мездра, тонове отпадъци продължават да тлеят, а общината обещава огради и ограничаване на достъпа
Пет големи военни сили търсят спешна координация за ПВО, далекобойни оръжия и ранно предупреждение
Според един от последните изчислителни сценарии на европейския модел се очертава зона с потенциално много значителни валежи
Бойните машини са престояли няколко часа
Условията за труд пак се дискутират
Петролен шеф предупреждава, че пазарите може отново да подценяват колко дълго една война може да пренарежда икономиката
Коментар от бивш министър на водите
Напредналите системи за безопасност не могат да предотвратят катастрофите
Различната чистота на нелегалните партиди превръща употребата в руска рулетка, а мощният опиоид може светкавично да потисне дишането
Тринадесет противопожарни екипа останаха на терен, а полицията проверява версия за човешка намеса
Енергийната оценка ще се издава за цялата сграда, а не за отделния апартамент, предупреждават експерти
Има още, ще ги обезвредят най-скоро
Около 87 нарушители вече са установени за неспазване на разпорежданията на огнеборците
Страната има само 4-5 дни, преди да се наложи тежко решение за АЕЦ "Черна вода"
Класирането се основава на данни от Европейския съвет за безопасност на транспорта (ETSC) и сравнява броя на загиналите при пътнотранспортни произшест...
Ниските водни нива вече създават затруднения за корабоплаването в редица европейски държави
Какво съобщи областният управител на Ямбол
Измамно спокойствие, активния период огнищата може да стигнат 250-350 на денонощие