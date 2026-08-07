Тревожна утрин настъпи над магистрала Тракия

Пожарът край 69-я километър на автомагистрала „Тракия“, в близост до селата Церово и Славовица, е овладян, но опасността все още не е отминала. В района остават отделни локални огнища и силно задимяване, а екипите следят периметъра за ново разпалване. През цялата нощ на терен бяха 13 противопожарни екипа, доброволци, горски служители и полицаи. Няма непосредствена заплаха за населени места, но шофьорите трябва да преминават с повишено внимание.

Просеките удържаха пламъците

Огънят избухна в четвъртък край отбивката за Велинград и обхвана сухи треви, лозови масиви и горски територии. Заради задимяването магистралата беше временно затворена и в двете посоки, а по обходните маршрути се образуваха тежки колони. Движението към София и Бургас беше възстановено поетапно късно вечерта.

„До късно снощи обработвахме пожара, който е на два фронта. Имаме голяма просека, която направихме с два наши булдозера. Успяхме да го локализираме и сега всички сме събрани пак тук, защото очакваме да се поднови“, каза пред бТВ директорът на Държавното горско стопанство в Пазарджик инж. Гаврил Рангелов.

Тежката техника е прокарала широки просеки, които през нощта не са позволили на огъня да премине отвъд ограничения периметър. Сутринта нови екипи са поели наблюдението и гасенето на останалите огнища.

Вятърът остава най-големият риск

„Надяваме се да няма вятър, защото той ни обърка вчера плановете и ускори пожара. Надяваме се днес времето да е по-тихо, за да обработим това, което сме ограничили, и да спрем огнищата, защото има локални огнища на места“, обясни Рангелов.

По думите му около 4:00 часа пламъците са прескочили магистралата и са създали опасност за две села, но разпространението им е било спряно. В гасенето се включиха два военни хеликоптера, пожарникари и доброволни формирования от няколко общини в областта.

Лозя и гора останаха след огъня

Пожарът е унищожил земеделски култури, включително лозови масиви, и е засегнал широколистна и иглолистна гора. Размерът на щетите ще бъде установен след окончателното потушаване и огледите на засегнатите терени.

Полицията в Пазарджик и служителите на Районното управление в Септември разследват причините за бедствието. Сред проверяваните версии е и човешка намеса.