Дъждът спаси Димовци от най-страшното, но опасността не е отминала

Димовци преживя нощ на ръба на евакуацията, след като ураганни пориви обърнаха огромния горски пожар право към подбалканското село. Късно вечерта хората бяха предупредени да бъдат готови да напуснат домовете си, а огънят започна да се спуска с тревожна скорост към населеното място. Най-лошият сценарий бе избегнат буквално в последния момент - малко преди полунощ заваля дъжд. Тази сутрин валежите продължават и ситуацията е по-спокойна, но десетки пожарникари, военнослужещи, горски служители и доброволци остават на терен.

Вятърът превърна деня в кошмар

Най-тежкият момент е настъпил, когато северният вятър рязко се усили и поривите му започнали да наподобяват ураганни.

„През целия ден силният вятър стана ураганен с постоянна посока от север. Поривите бяха изключително силни и акациевата гора и всичко, което беше близо до селото, въпреки нашата защита от предните два дни, започна да слиза със сериозна сила към населеното място“, разказа директорът на пожарната в Стара Загора комисар Стоян Колев.

Огнеборците вече бяха изградили защита около селото, но промяната във вятъра за кратко е поставила под въпрос всичко направено. Пламъците са получили нова сила, а опасността за Димовци отново е станала непосредствена.

Ново огнище избухна за минути

Положението допълнително се усложни, когато същият вятър разпалил второ огнище. „Посоката на вятъра разпали и друго огнище, което на практика за минути се превърна в сложен пожар. Наложи се спешно да извикаме екипи от други области да ни подкрепят“, обясни комисар Колев.

Точно тогава жителите получили предупреждението да бъдат готови за евакуация. В предишните етапи на пожара бе активирана и системата BG-Alert, а към битката с огъня се включиха два военни хеликоптера.

Около 2000 декара гора са засегнати

Размерът на бедствието е огромен. По последни официални данни пожарът е обхванал приблизително 2000 декара горска територия. Министерството на земеделието съобщи, че огънят е тръгнал от земеделска площ - сливова градина - и впоследствие е навлязъл в гората.

Само ден по-рано на терен са работили около 120 души - пожарникари, горски служители, военнослужещи, полицаи и доброволци. Тежка техника прокарваше просеки, а летателна техника атакуваше пламъците от въздуха.

Ситуацията бе толкова сериозна, че в района бе обявено частично бедствено положение. В първите часове огънят засегна и постройки в самото село.

Дъждът дойде в критичния момент

Малко преди полунощ природата най-после даде глътка въздух на изтощените екипи. Започналият дъжд помогнал да бъде задържан огънят и опасността от евакуация на селото постепенно отстъпила.

„Като цяло - сложен, напрегнат, но успешен ден, тъй като с подкрепата и на дъжда днес ситуацията е сравнително по-спокойна“, каза комисар Колев.

Това обаче не означава край на пожара. Още в събота следобед той бе обявен за локализиран, но оставаше активен, като най-проблемен беше източният му фронт.

Сега опасността е скрита в деретата

През днешния ден екипите ще извършват обходи и ще търсят тлеещи огнища. Особено внимание ще бъде насочено към деретата - труднодостъпни места, в които огънят може да остане скрит и при нов вятър отново да се разгори.

В операцията участват седем институции, както и Националната асоциация на доброволците. Задачата вече не е само да бъдат спрени видимите пламъци, а да не бъде позволено на стихията да се върне.

За хората в Димовци най-страшната нощ засега е преминала. Но след два дни битка, хиляди декари опожарена гора и момент, в който пламъците отново тръгнаха към домовете им, никой още не смее да каже, че опасността окончателно е отминала.