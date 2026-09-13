13 септември идва със силно поверие: Направете добро и не бързайте сутринта

На 13 септември православната църква почита свети мъченик Корнилий Стотник - един от първите езичници, приели християнската вяра след проповедта на апостол Петър. В народните представи денят е свързан с щедростта, помощта към нуждаещите се и няколко любопитни забрани, които предците ни спазвали, за да не прогонят късмета от дома.

Кой е свети Корнилий

Корнилий бил стотник от Италийския полк, разположен в Кесария Палестинска. Макар първоначално да бил езичник, той се отличавал с благочестие, милосърдие и почит към Бога. Заедно със семейството си живеел според нравствените принципи, които изповядвали християните, още преди самият той да приеме кръщение.

Според разказа в Деяния на светите апостоли именно около Корнилий се случва едно от ключовите събития в ранното християнство. Апостол Петър получил видение, след което разбрал, че Божието слово не е предназначено само за един народ и че всеки човек, който се бои от Бога и върши добро, може да бъде приет.

По същото време ангел се явил на Корнилий и му наредил да изпрати хора при Петър. Апостолът дошъл в дома му и проповядвал за Иисус Христос пред него и близките му. Светият Дух слязъл над събралите се и Петър ги кръстил.

Така Корнилий останал в християнската традиция като един от първите езичници, приели Христовата вяра.

От воин до проповедник на Христос

След кръщението си Корнилий посветил живота си на разпространяването на християнството. Според житието му той проповядвал сред езичниците и помогнал на мнозина да приемат новата вяра.

Преданието разказва, че живял до дълбока старост и бил погребан близо до езически храм, който преди това бил разрушен.

Свети Корнилий е почитан като покровител на войниците, благодетелите и хората, които намират пътя към вярата след дълги търсения. Затова 13 септември се приема и като подходящ ден за милосърдие, подкрепа и помирение.

Направете добро, без да чакате отплата

Едно от най-хубавите народни поверия за деня е свързано с щедростта. Смятало се, че който помогне искрено на човек в нужда на 13 септември, привлича благополучие и добро в дома си.

Помощта не е задължително да бъде материална. Старите представи поставят ударението върху искреното добро дело - храна за нуждаещ се, подкрепа за близък, добра дума или безкористна помощ.

В църковния смисъл това напомня и за самия свети Корнилий, който още преди кръщението си бил известен със своето милосърдие.

Какво не се прави на 13 септември

Народната традиция съветва сутринта да не започва с тежко чистене и изхвърляне на вещи от дома. Вярвало се, че заедно с боклука човек може символично да „измете“ благополучието и късмета си.

Старите поверия препоръчват и важните начинания да бъдат оставени за по-късните часове на деня. Сутринта трябвало да премине спокойно, без караници, прибързани решения и излишно напрежение.

Тези забрани са част от народната традиция, а не от църковните канони. Църквата не забранява домакинска работа на този ден, а поставя акцента върху молитвата, добрите дела и духовния смисъл на празника.

Време е за реколтата от земята

В народния календар средата на септември е свързана и с усилена работа по прибирането на реколтата.

На този ден традиционно започвало или продължавало изваждането на среднозрелите моркови, цвеклото и късните картофи. Земята вече давала последните си по-големи дарове преди настъпването на истинската есен.

Затова празникът носи и силна символика - време е човек да събере плодовете на труда си, но и да сподели част от тях с другите.

Гледали небето и птиците за знаци

С 13 септември са свързани и няколко любопитни народни поличби.

Ако Луната изглежда червена, старите хора очаквали силни ветрове.

Ако птиците летят поединично, вместо да се събират на ята, това се приемало като предупреждение за по-слаба реколта през следващата година.

Наблюдавали се и свраките. Ако те ровят упорито в земята, това се смятало за знак, че идва неблагоприятна година за земеделието.

Разбира се, тези вярвания принадлежат към народния фолклор и нямат църковен характер.

Най-важното послание на деня

Празникът на свети Корнилий носи една особено силна идея - човек може да промени пътя си, когато е готов да приеме истината и да прави добро.

Затова 13 септември е подходящ ден за помирение, помощ към другите и освобождаване от натрупана злоба. Според старото поверие доброто, направено без сметка и без очакване за отплата, се връща многократно.

А ако човек следва народната мъдрост, утрото е най-добре да започне спокойно - без тежка работа, без кавги и без прибързани решения. Денят е за добри дела, благодарност и малко повече внимание към знаците, които ни заобикалят.