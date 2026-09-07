Особен ден преди голям празник. Не се хвалете със здраве и богатство

На 7 септември православните християни са само ден преди един от големите Богородични празници. Църквата отбелязва Предпразненството на Рождество на Пресвета Богородица и почита паметта на Свети мъченик Созонт. На следващия ден - 8 септември, идва Рождество Богородично, известно у нас като Малка Богородица. Денят е свързан и с редица народни поверия - какво е добре да се направи, какво да не се изнася от дома и кои знаци на природата предсказват времето.

Ден преди Малка Богородица

7 септември е ден на духовна подготовка за Рождеството на Божията майка. В навечерието на празника в православните храмове се отслужват богослужения, а вярващите се обръщат към Пресвета Богородица с молитви за здраве, закрила и мир в дома.

Особено силно в народната традиция стои надеждата за семейно благополучие. Млади жени отправят молитви за щастлив брак и добър семеен живот, а семейства молят Божията майка за разбирателство и здраве.

Кой е Свети Созонт

Свети Созонт живял в края на III и началото на IV век, във време на тежки гонения срещу християните. Преданието го описва като скромен, но дълбоко вярващ човек, който открито изповядвал християнството и подкрепял останалите вярващи.

Заради своята вяра Созонт бил преследван от властите. От него било поискано да се отрече от Христос, но той отказал. Последвали тежки мъчения, при които светецът останал непоколебим и накрая загинал мъченически.

В християнската традиция Свети Созонт остава пример за смелост, духовна твърдост и вярност към убежденията. Вярващите се обръщат към него с молитви за укрепване на вярата, помощ при трудни решения, духовно и телесно изцеление и мир в семейството.

Не давайте пари и хляб назаем

Около 7 септември народната традиция е натрупала редица поверия. Те не са църковни забрани, а част от старите народни представи, предавани през поколенията.

Според едно от най-разпространените поверия на този ден не е добре да се дават пари назаем. Вярвало се, че заедно с парите човек може символично да изнесе и благополучието от дома си.

Подобно предупреждение има и за хляба и брашното. Старите хора избягвали да ги дават назаем, защото хлябът бил възприеман не просто като храна, а като символ на изобилието, семейното благополучие и благословията в къщата.

Не се хвалете със здраве и богатство

Друго любопитно поверие съветва на 7 септември човек да не се хвали със здравето, богатството или успехите си. Според народните представи прекалената самоувереност може да обърне късмета и да донесе неприятности.

Затова денят се свързва повече със смирение, благодарност и тиха подготовка за предстоящия Богородичен празник.

Народната традиция не препоръчва и сватби на тази дата. Старо поверие гласи, че брак, сключен тогава, може да се окаже нетраен. Това обаче е фолклорно вярване и не представлява църковна забрана.

Какво предсказва времето на 7 септември

Хората някога внимателно наблюдавали природата в началото на септември, защото вярвали, че тя подсказва каква есен предстои.

Ако сутринта се появи мъгла, според народните знаци денят ще бъде топъл и слънчев. Червеният залез пък се приема като обещание за хубаво време на следващия ден.

Ранното пожълтяване на листата обаче се смятало за знак, че есента може да дойде по-рано и да бъде по-дъждовна.

За какво се молят вярващите

На Свети Созонт вярващите отправят молитви за укрепване на вярата, за помощ при труден избор, за духовно и физическо изцеление и за спокойствие в семейството.

Към Пресвета Богородица молитвите са за здраве, закрила, благополучие и мир в дома. Младите жени традиционно молят и за щастлив семеен живот.

Вечерта на 7 септември погледите вече са насочени към следващия ден. На 8 септември Църквата празнува Рождество на Пресвета Богородица - Малка Богородица, един от големите християнски празници.