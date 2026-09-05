Експерт обясни защо никога вече няма да монтира телевизор на стената

Телевизорът, прикрепен към стената без видими кабели, е една от най-чистите и модерни картини в домашния интериор. Но удобството започва да изчезва в момента, в който към екрана се добавят игрови конзоли, саундбар, стрийминг устройство и няколко HDMI кабела. До този извод стига технологичният автор Сидни Бътлър от How-To Geek, който след няколко жилища и стенни монтажа решава, че следващият му телевизор няма да бъде окачен на стената. Неговата алтернатива е стойка, използваща същия стандарт VESA, но без пробиване и с възможност екранът да бъде преместен за минути.

Красивата стена крие кабелен проблем

При първия стенен монтаж всичко работело чудесно, защото телевизорът използвал единствено собствените си приложения. Зад него имало практически само захранващ кабел, а игровата техника била свързана към друг екран.

При следващото преместване конфигурацията се променила. Към основния телевизор трябвало да бъдат включени три игрови конзоли и стрийминг бокс. Кабелите вече станали много, а чистият външен вид изисквал допълнителни канали и внимателно прокарване покрай стената.

Производителите също признават, че управлението на кабелите е една от важните задачи при стенен монтаж. Samsung например препоръчва кабелите да бъдат планирани предварително и при прекарване в стената да се използват предназначени за това решения. При някои модели компанията решава проблема чрез One Connect Box, към който външните устройства се включват отделно от телевизора.

Нов телевизор и всички HDMI кабели отново навън

Следващото неудобство дошло при подмяната на телевизора с модел със 120 Hz. Авторът искал да използва 4K картина при висока честота на опресняване и се наложило да смени част от HDMI връзките.

Това означавало отново работа зад вече монтирания екран и в кабелните канали. Не всички устройства се нуждаели от една и съща пропускателна способност, но за него се оказало по-лесно да смени всички кабели наведнъж, отколкото по-късно пак да разглобява системата.

И стаята започва да се върти около телевизора

Стенният монтаж има още една особеност - след пробиването позицията на телевизора вече е почти фиксирана. Диванът, масата и останалите мебели започват да се съобразяват с екрана.

Ако след няколко месеца се окаже, че стаята би функционирала по-добре с различно разположение, преместването на телевизора означава демонтаж на стойката, нови отвори и поправяне на старите. Това е особено неудобно за хора, които живеят под наем, местят се често или обичат да пренареждат помещенията.

Samsung също посочва предварителното определяне на правилното място, дистанцията за гледане, здравината на стената и кабелите като основни елементи, които трябва да бъдат обмислени преди монтаж.

VESA не означава непременно стена

Тук идва алтернативата, която често остава незабелязана. Отворите VESA на гърба на телевизора не са предназначени единствено за стенни конзоли.

VESA поддържа стандарта Flat Display Mounting Interface, който определя стандартизирани монтажни интерфейси за дисплеи. Това позволява съвместими стойки от различни производители да използват монтажните отвори на телевизора.

На пазара има настолни стойки, които заменят фабричните крачета и позволяват регулиране на височината и завъртане на екрана. Някои имат вградени канали за кабелите, така че телевизорът отново може да изглежда подреден, но без да бъде прикрепен постоянно към стената.

При избора трябва да се проверят както VESA размерът на конкретния телевизор, така и максималните диагонал и тегло, за които е предназначена стойката.

Има и телевизори на колелца

Следващата стъпка са подовите стойки. Част от тях стоят почти плътно до стената и визуално наподобяват стенен монтаж. Други разполагат с рафтове за конзола, стрийминг устройство или Blu-ray плейър.

Най-гъвкавият вариант е стойката на колелца. Именно такава променя мнението на Бътлър. Той използва мобилна стойка за телевизора в спалнята и установява, че може да премества същия екран в дневната за игри, да го използва с MacBook като голям монитор и после отново да го върне в спалнята.

Не се налага ново пробиване, демонтиране на стойка или прокарване на кабели в стената. Свързаните устройства също могат да пътуват заедно с телевизора, когато стойката има собствени рафтове.

Стенният монтаж все пак има своите предимства

Това не означава, че телевизорите на стена са неподходящо решение. Те освобождават място, могат да стоят изключително чисто и при добре планирана инсталация кабелите практически изчезват. При дом, в който телевизорът няма да бъде местен години наред и към него не се включва постоянно ново оборудване, този вариант остава практичен.

Самият Samsung посочва сред предимствата спестяването на пространство и възможността за по-добро позициониране, но едновременно подчертава необходимостта от подходяща конструкция на стената, правилна височина, съвместим монтаж и предварително решение за кабелите.

Бътлър обаче вече е избрал друга посока. При следващото си преместване той планира да постави основния телевизор на висококачествена свободностояща стойка близо до стената или отново на мобилен модел. Според него добрата стойка може да струва приблизително колкото професионален стенен монтаж, но при следващото пренареждане просто се мести заедно с телевизора.