Дори висок клас телевизор може да показва лоша картина! Ето защо

Размерът, резолюцията и честотата на опресняване обикновено привличат цялото внимание при покупката на нов смарт телевизор. Един далеч по-рядко проверяван компонент обаче може да определи дали устройството ще работи бързо и как ще изглежда картината. Процесорът управлява приложенията и менютата, но участва и в мащабирането на видео, намаляването на шума и обработката на цветовете. Слабият чип може да превърне дори телевизор с добър екран в разочарование, пише Слашгиър.

Производителите продължават да развиват собствени серии процесори. При моделите от 2026 г. LG използва различни поколения от линията „Алфа“, включително „Алфа 11 AI Gen3“, а Samsung предлага процесори като NQ4 AI, които оптимизират картината и звука според съдържанието. Телевизорите „Бравия“ на Sony разчитат на XR Processor, насочен към обработването на контраста, детайлите и движението.

Процесорът е мозъкът на телевизора

Чипът отговаря за отварянето на приложенията, превключването между менютата и изпълнението на няколко задачи. Когато мощността му не е достатъчна, интерфейсът може да реагира бавно, програмите да се зареждат дълго, а телевизорът да забива при бързо преминаване между различни функции.

Ролята му не приключва с операционната система. Процесорът обработва сигнала, който достига до екрана, намалява цифровия шум и се опитва да подобри детайлите, цветовете и контраста.

Особено важно е мащабирането на съдържание с по-ниска резолюция до 4K. Добрият процесор може да направи стар филм или телевизионно предаване по-ясни, докато слабата обработка често оставя размазани контури, изкуствена острота и видими дефекти.

Играчите също трябва да внимават

Процесорът участва и в управлението на HDR картината, движението и част от игровите функции. При свързване с конзола значение имат бързата реакция, ниското закъснение и способността на телевизора да поддържа стабилна картина при динамични сцени.

Samsung например посочва, че процесорът NQ4 AI в част от моделите от 2026 г. оптимизира картината и звука според това дали потребителят гледа стрийминг, спорт или играе. Различните телевизори от една марка обаче могат да използват различни поколения и класове чипове.

Как да проверите телевизора преди покупка

Производителите рядко публикуват подробни технически данни за телевизионните процесори. Затова името на чипа трябва да бъде проверено в пълните характеристики на конкретния модел, а не само в рекламното описание.

Най-лесният практически тест е да се отвори менюто и да се стартира приложение като Ютюб. След това трябва да се премине няколко пъти между началния екран, настройките и различни приложения. Видимо забавяне, насичане или продължително зареждане може да подсказват, че хардуерът е недостатъчно мощен.

Полезно е да бъде пуснат и видеоклип с по-ниска резолюция. Така може да се прецени дали телевизорът подобрява картината естествено, или създава прекалено остри контури, размазване и цифрови артефакти.

Процесорът не е единственият важен компонент, но не бива да остава на заден план. Два телевизора със същия размер и резолюция могат да показват осезаемо различна картина и да работят с напълно различна скорост именно заради използвания чип.