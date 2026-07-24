Колко е животът на телевизорите Sony? Собственици разкриха точния брой години

Телевизорите Sony от години имат репутация на едни от най-надеждните технически устройства на пазара, а много собственици все още използват модели, произведени преди 15-20 години. Съвременните телевизори на японската марка обаче невинаги успяват да повторят издръжливостта на своите предшественици, пише BGR.

Според потребителски мнения по-старите модели Sony Bravia често работят без сериозни повреди десетилетия, докато животът на някои по-нови устройства се оценява на около 5-6 години. Експертите свързват разликата с по-сложния дизайн, използването на компоненти от външни доставчици и стремежа на производителите да намаляват разходите.

Старите Bravia работят десетилетия

Модели на Sony Bravia, произведени през 2000-те и началото на 2010-те години, продължават да функционират правилно в домовете на много потребители.

В онлайн отзиви собственици твърдят, че телевизорите им са издържали около 20 години без сериозни неизправности. При част от тях дори не се е налагал ремонт на основни компоненти.

Тази издръжливост е една от причините Sony да изгради толкова силна репутация сред купувачите на телевизори. Старите устройства често са по-дебели и по-тежки, но конструкцията им се оказва устойчива във времето.

Новите издържат по около 5-6 години

При съвременните модели картината е различна. Част от собствениците посочват, че по-новите телевизори Sony започват да създават проблеми след около 5-6 години употреба.

Това не означава, че всички устройства се повреждат в този срок. Сериозните и масови оплаквания остават сравнително редки, а марката продължава да се смята за надеждна.

Някои потребители обаче съобщават за софтуерни затруднения, проблеми с включването, портовете или отделни електронни модули след няколко години работа.

Защо съвременните телевизори са по-уязвими

Една от основните причини може да бъде значително по-сложната конструкция на съвременните телевизори. Те вече не са просто екрани, а умни устройства с операционна система, интернет връзка, приложения, множество портове и мощни процесори.

Колкото повече компоненти има в един телевизор, толкова повече са и потенциалните точки на повреда. Проблемът може да не бъде в самия екран, а в захранването, основната платка, подсветката или софтуера.

Sony също доставя част от компонентите си от други производители. Така качеството и дълготрайността на крайния продукт зависят не само от собствените стандарти на компанията, но и от външни доставчици.

Според експерти значение има и стремежът на производителите да намаляват производствените разходи. По-тънките корпуси, по-евтините части и оптимизацията на производството могат да окажат влияние върху живота на устройствата.

Повечето повреди могат да се ремонтират

Едно от големите предимства на телевизорите Sony остава сравнително добрата им ремонтопригодност. Собственици и сервизни специалисти отбелязват, че много неизправности могат да бъдат отстранени благодарение на модулната конструкция.

При повреда често се подменя само дефектната платка, захранващият блок или друг отделен компонент, вместо целият телевизор.

Наличието на резервни части също увеличава шанса устройството да бъде върнато към живот и да се използва още няколко години.

Най-тежкият проблем е счупеният дисплей

Основното изключение е повредата на самия панел. Дисплеят е най-скъпият компонент в телевизора и ремонтът или подмяната му често струва почти колкото покупката на ново устройство.

При счупена матрица, сериозни вертикални линии или необратими дефекти на панела ремонтът може да се окаже икономически неизгоден.

В такива случаи дори сравнително нов телевизор често се бракува, въпреки че останалите му компоненти работят правилно.

Какво да направите при първите проблеми

Ако телевизорът започне да се държи необичайно, експертите препоръчват първо да бъдат изключени най-лесните за отстраняване причини.

Обикновено се започва с пълно рестартиране на устройството и проверка за налична софтуерна актуализация. Понякога проблемът е предизвикан от временна грешка в операционната система или от остаряла версия на софтуера.

Следващата стъпка е проверка на HDMI кабелите, захранването и използваните портове. Смяната на кабела или включването в друг вход може да реши проблеми с картината и звука, без да е необходим ремонт.

Ако тези действия не помогнат, телевизорът трябва да бъде прегледан в сервиз. В много случаи сравнително евтина подмяна на модул може да удължи живота му с още няколко години.

Sony подготвя промени с TCL

Според BGR производството на телевизори Sony може да претърпи промени през следващите години. Компанията планира нови модели в сътрудничество с TCL.

Подобно партньорство може да промени начина, по който се произвеждат част от устройствата, както и произхода на използваните панели и компоненти.

За потребителите най-важният въпрос ще бъде дали новото сътрудничество ще запази качеството на картината и надеждността, с които Sony е известна, или ще задълбочи разликата между легендарните стари Bravia и съвременните им наследници.