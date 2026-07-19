Посочиха най-лесния начин да подобрите сигнала на домашния Wi-Fi

Бавният интернет и слабият Wi-Fi сигнал невинаги означават, че рутерът е остарял или че домът се нуждае от усилвател. Неподходящото място на устройството и неправилният ъгъл на външните антени могат сериозно да ограничат покритието. Дори малка промяна в разположението понякога премахва „мъртвите зони“ и подобрява връзката в отдалечените стаи. Най-добрият резултат зависи от етажа, стените, честотната лента и конструкцията на конкретния модел.

Производителите препоръчват рутерът да се намира близо до центъра на жилището, на открито и на известно разстояние от пода. Шкафовете, дебелите стени, металните предмети, телевизорите и микровълновите печки могат да отслабят или смутят сигнала. Поставянето на устройството в ъгъл или зад голяма мебел често оставя част от дома с нестабилна връзка.

Сигналът не излиза от върха

Повечето домашни рутери с външни антени използват всепосочно излъчване. Най-силният сигнал се разпространява около антената, а не напред по посоката, към която сочи нейният връх. При вертикална антена покритието се разгръща основно хоризонтално и достига по-равномерно до устройствата на същия етаж.

Това обяснява защо насочването на всички антени към определена стая обикновено не подобрява връзката там. Външните антени на стандартния рутер не действат като прожектори и не изпращат тесен лъч към мястото, към което са наклонени.

Един етаж иска вертикални антени

За апартамент или едноетажна къща най-сигурната начална настройка е всички антени да бъдат изправени вертикално. Така сигналът се разпределя най-равномерно в хоризонталната равнина и покрива стаите на същото ниво. Това е и официалната препоръка за редица модели на Ти Пи Линк и Нетгиър.

Рутерът трябва да бъде поставен колкото е възможно по-близо до средата на жилището. Добре е да стои върху рафт или друга открита повърхност, а не на пода, в затворен шкаф или непосредствено до бетонна колона.

Наклонът помага между етажите

В къща на два или повече етажа част от антените могат да бъдат наклонени, за да се подобри връзката над и под рутера. Ти Пи Линк препоръчва при многоетажно покритие антените да бъдат поставени под ъгъл приблизително 30 градуса.

При рутер с три или четири подвижни антени може да се изпробва комбинация - част от тях да останат вертикални, а една или две да бъдат наклонени. Това не е универсална формула за всеки модел, защото съвременните устройства използват различни антенни конфигурации и технологии за едновременно предаване на данни. Затова след първоначалната настройка е добре резултатът да бъде проверен в помещенията със слаб сигнал.

Трите честоти имат различна сила

Мрежата на 2,4 гигахерца обикновено достига по-далеч и преминава по-успешно през стени, но предлага по-ниска скорост и е по-податлива на смущения. Тя е подходяща за устройства, които са далече от рутера или не изискват голям трафик.

Честотата 5 гигахерца позволява по-високи скорости и разполага с повече широки канали, но обхватът ѝ е по-кратък и сигналът отслабва по-силно при препятствия. Лентата 6 гигахерца осигурява още повече свободно пространство за бързи връзки, но е най-подходяща за сравнително близки устройства и открити помещения.

Така телефонът в съседната стая може да работи отлично на 5 или 6 гигахерца, докато камера, звънец или друго устройство през няколко стени получава по-стабилна връзка на 2,4 гигахерца.

Мястото е по-важно от цената

Дори мощен рутер може да се представя слабо, когато е скрит зад телевизор, затворен в шкаф или поставен до голяма метална повърхност. Сигналът трябва да преминава през възможно най-малко препятствия, а устройството не бива да бъде непосредствено до източници на електромагнитни смущения.

Преди покупката на усилвател или мрежова система си струва рутерът да бъде преместен по-високо и към центъра на дома. След това антените могат да се настройват постепенно, като качеството на връзката се проверява в най-проблемните помещения.

Кога преместването няма да стигне

Новото разположение няма да реши всеки проблем. Голямо жилище, няколко етажа, дебели железобетонни стени или множество съседни мрежи могат да наложат използването на допълнителна точка за достъп или мрежова система.

Първата стъпка обаче трябва да бъде безплатната - правилно място, достатъчна височина и подходяща ориентация на антените. Понякога няколко сантиметра и един променен ъгъл дават по-добър резултат от покупката на ново устройство.