Дискът на Сабу - загадка от зората на Египет

Каменен предмет на 5000 години поставя въпроси за уменията и мисленето на най-ранните египтяни

В археологията има находки, които лесно се вписват в познатите категории, и други, които изискват по-внимателен прочит. Дискът на Сабу е сред редките предмети, при които формата и изработката надхвърлят типичните образци от своята епоха. Открит в гроб от началото на египетската държавност, този каменен обект поставя въпроси за уменията на майсторите и за разнообразието на предметите в раннодинастичен Египет.

Находка от гробница на елита

Дискът на Сабу е открит през 1936 г. от британския археолог Уолтър Брайън Емери по време на разкопки в Сакара. Това е некропол, разположен южно от древния Мемфис. Гробницата, в която е намерен, е обозначена като Мастаба 3111 и принадлежи на Сабу - високопоставен служител от времето на Първата династия, приблизително около 3000 г. пр.н.е.

Сабу вероятно е заемал административна длъжност, свързана с двореца или с управлението на ресурсите, за което се съди по богатството на гробния инвентар. В същата гробница са открити десетки каменни съдове, керамика, кремъчни инструменти и погребални предмети, характерни за ранния елит на Египет.

Дискът е намерен в едно от страничните помещения на мастабата, заедно с други съдове от камък, което подсказва, че е бил част от стандартен, макар и необичаен, погребален комплект. Това е важно, защото показва, че предметът не е изолиран или внесен от друга култура, а принадлежи към местната традиция.

Размерите му са добре документирани - около 61 см в диаметър и приблизително 10,5 см височина. Теглото му е сравнително малко за този размер, поради използвания материал.

Днес Дискът на Сабу се съхранява в Египетския музей в Кайро, където е част от колекцията с раннодинастични артефакти.

Камък, оформен като механизъм

Дискът на Сабу е изработен от шист - вид метаморфна скала, която е сравнително мека, но крехка и склонна към напукване при неправилна обработка. Това прави неговата сложна форма още по-впечатляваща.

Най-характерният елемент са трите тънки, извити „лопатки“, които се разгръщат радиално от центъра. Те са равномерно разположени и имат сходна дебелина, което показва внимателно планиране и симетрия при изработката.

В центъра се намира цилиндричен отвор с ясно оформен ръб, който вероятно е бил предназначен за поставяне върху ос или стойка. Диаметърът на отвора е приблизително 10 см, което е относително голямо спрямо общия размер на предмета.

Дебелината на „лопатките“ на места е под 1 см, което при работа със шист изисква прецизност и контрол върху натиска и инструментите. Археолозите предполагат, че са използвани медни инструменти, кварцов пясък и абразивни техники.

Повърхността на диска е сравнително гладка, но не полирана до блясък, както при някои по-късни каменни съдове. Това може да показва, че функционалността или формата са били по-важни от финалната обработка.

При по-внимателен оглед се виждат следи от ръчна обработка, включително фини линии и неравномерности, които показват, че дискът не е изработен чрез въртене на струг, а чрез постепенна ръчна обработка. Подобни следи са наблюдавани и при други каменни съдове от същия период, което потвърждава използването на традиционни техники. Няма данни за използване на сложни механични инструменти.

Допълнителни измервания, публикувани в археологически каталози, показват, че дебелината на периферията варира леко, което подсказва ръчно оформяне, а не серийно производство. Това е в съответствие с практиките от периода, при които всеки предмет е изработван индивидуално. Именно тези малки отклонения дават важна информация за техниките на древните майстори.

Съд, стойка или ритуален обект

Най-разпространеното научно обяснение е, че Дискът на Сабу е вид каменен съд. В раннодинастичен Египет подобни съдове често се използват за съхранение на масла, мазнини или ритуални вещества.

Проблемът е, че формата му не позволява лесно съхранение на течности. Трите отвора между „лопатките“ биха довели до изтичане, освен ако предметът не е бил използван по различен начин.

Една от хипотезите е, че дискът е служил като стойка или поставка, върху която са се разполагали други съдове. Централният отвор може да е бил използван за закрепване към вертикален елемент.

Друга теория предполага, че това е бил ритуален предмет, използван в церемонии, при които формата е имала символично значение. В ранния Египет геометричните форми често са свързвани с космологични представи.

Някои изследователи обръщат внимание, че в същия период се срещат и други каменни съдове със сложни форми, макар и не толкова екстремни. Това означава, че Дискът на Сабу може да е част от по-широка, но слабо представена традиция.

В подкрепа на тази идея са открити десетки каменни съдове от шист в гробници от Сакара и Абидос, като някои от тях също показват изтънчени и нестандартни форми. Въпреки че нито един не повтаря точно конфигурацията на диска, те демонстрират стремеж към разнообразие в дизайна. Това показва, че египетските майстори са експериментирали с форми извън строго утилитарните модели.

Допълнително, анализите на раннодинастичните погребения показват, че каменните съдове често имат символична функция, свързана със статута на покойника. Те не винаги са използвани в ежедневието, а по-скоро са били изработвани специално за погребални ритуали. Това подкрепя тезата, че и Дискът на Сабу може да е бил създаден именно с такава цел.

Между археологията и митовете

Дискът на Сабу често се използва в популярната култура като пример за „необясним артефакт“. Неговата форма напомня на модерни механични детайли, което води до множество спекулативни интерпретации.

Въпреки това археологическият контекст е ясен - предметът е намерен в добре датирана гробница, заедно с други типични за периода обекти. Няма данни за наличие на технологии, които да надхвърлят известните за ранния Египет.

Научните публикации разглеждат диска като част от групата на т.нар. „шистови съдове“, които са широко разпространени през преддинастичния и раннодинастичния период. Повечето от тях са с по-прости форми, но показват високо ниво на майсторство.

Сравнения с други находки показват, че египетските майстори са били способни да изработват много тънки и симетрични форми още в този ранен период. Това поставя Диска на Сабу в рамките на известните технологични възможности, макар и в крайния им диапазон.

Допълнителни анализи показват, че няма следи от въртене или механично износване, което изключва използването му като част от въртящ механизъм.

В научната литература дискът е класифициран именно като съд, въпреки необичайната му форма, като това се базира на сходства с други погребални предмети. В каталозите на Египетския музей той е описан като „каменен съд“, което показва официалната позиция на изследователите. Това определение се запазва непроменено в десетилетията след откриването му.

Съществуват и публикации, които разглеждат диска в контекста на развитието на каменните съдове в Египет, като подчертават, че именно през Първата династия се наблюдава най-голямо разнообразие във формите. Това означава, че необичайният му вид не е напълно изолиран феномен, а част от по-широк процес на експериментиране.

Технология и майсторство в раннодинастичен Египет

Дискът на Сабу е важен пример за нивото на развитие на каменоделството в Египет около 3000 г. пр.н.е. Още в онзи период майсторите работят с различни видове камък - варовик, алабастър, базалт и шист.

Изработката на подобни предмети изисква използването на медни инструменти, дървени дръжки, абразивни материали и продължителна ръчна обработка. Процесът вероятно е отнемал дни или седмици.

Фактът, че дискът е симетричен и балансиран, показва, че майсторът е имал ясна представа за крайния резултат още преди началото на работата. Това предполага наличие на предварително планиране и опит.

В същото време крехкият материал означава, че всяка грешка е можела да доведе до унищожаване на обекта. Това прави успешното му изработване още по-значимо.

Подобни предмети са били достъпни само за елита, което обяснява защо са открити в гробници на високопоставени личности като Сабу. Те са били не само полезни, но и символ на статус и престиж.