Наследи къщата на баща си, а с нея-сметка за вода за цял квартал!

Жителка на американския град Балтимор се оказа в необичайна ситуация, след като наследи дома на покойния си баща. Вместо спокойно да уреди имуществото, Кристина Мур получила уведомление, че дължи близо 228 000 долара за вода – сума, която според нея всъщност е натрупана от целия квартал, съобщава bTV.

През април жената открила на входната врата на къщата предупреждение, че водоснабдяването може да бъде прекъснато, ако задължението не бъде погасено в рамките на 45 дни.

Причината за огромната сметка се оказала необичайна. Кварталът Springwood Estates, в който има 37 жилища, се захранва чрез един общ водомер, регистриран именно на адреса на наследения от Мур имот.

Макар всяко домакинство да отчита собственото си потребление и да плаща таксите си към Асоциацията на собствениците (HOA), организацията събира средствата и извършва общото плащане към Департамента по обществените работи на Балтимор.

„Първоначално си помислих, че това не е моя отговорност, затова се свързах с асоциацията“, разказва Кристина Мур.

След като потърсила съдействие и от градските власти, получила още по-неприятна новина. По думите ѝ ѝ било обяснено, че юридическата отговорност за дълга е свързана именно с нейния имот.

🧵THREAD: A Baltimore woman says she didn't just inherit her childhood home after her father died... She inherited a $200,000+ water bill that's preventing her from selling it.



A debt, she says, doesn’t belong to her⬇️ @FOXBaltimore pic.twitter.com/10i3yJ6gyI — Rebecca Pryor (@RebeccaPryorTV) July 15, 2026

„Казаха ми, че имотът ми носи отговорност за тази сметка и че не мога да го продам, докато задължението не бъде изплатено изцяло“, твърди жената.

Случаят предизвика широк обществен интерес и постави въпроси за начина, по който са организирани общите комунални услуги в някои жилищни комплекси в САЩ.