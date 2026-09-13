Иво Христов очерта новия курс: Повече институции, по-малко привилегии
По думите му парламентът работи на пълни обороти, министрите се отчитат, а предстои и орязване на скандални възнаграждения в държавни бордове
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По думите му парламентът работи на пълни обороти, министрите се отчитат, а предстои и орязване на скандални възнаграждения в държавни бордове
Все още не е известно кой какво ще получи
Страната даде право на жените да гласуват едва през 1984 година
Оказало се, че общият водомер на квартал с 37 къщи е регистриран на адреса на нейния имот
Новата власт има няколко положителни стъпки, които аз лично споделям, изтъкна художникът
Големият актьор прехвърля всички имоти на другата си дъщеря и осиновения си син
Черния лебед и Джеймс Бонд раздаваха награди и емоция в Културния дом на Бургас
От туристическия съюз искат да си върнат хижата
Когато й е скучно, викала Искрен Пецов да я вози
Шедьоври за милиони изчезнали, част от тях открити при приближен
Актрисата е планирала щателно прехвърлянето на имуществото си
Състоянието му е оценено на 200 милиона долара
Според експерти днес стойността ѝ се оценява приблизително между 40 и 60 милиона евро
От смъртта на баща му измина над половин година
Получи 1 милиард долара от непознат
Над 300 артефакта от анадолски произход са изложени в Националната библиотека на Президентския комплекс
Какво ще стане с наследството на принцеса Даяна
Някои от тях са започнали свой бизнес, други са продължили този на родителите си
Победителят в „Капките“ продал завещани му ценни микрофони
Великият актьор си отиде на 18 август 2024 г.