Ето какво прави Кристина Димитрова с наследството на Агент Тенев

Певицата Кристина Димитрова разкри по Нова нюз, че е започнала да подарява част от наследството на Иван Тенев, познат и като Агент Тенев. Става въпрос за неговата поезия, която вече се е утвърдила като основа за много големи български хитове. Една от новите песни по стиховете на Тенев е новия ѝ дует с Искрен Пецов.

Двамата признаха в интервю за Нова нюз, че Пецов понякога пътува на самостоятелни участия с Кристина Димитрова, просто защото на нея ѝ е скучно. Той влизал в ролята на шофьор, като заедно с това излизал да изпее някоя и друга песен с нея.

Димитрова разкри, че много скоро ще излезе нова песен на Георги Христов, която е по подарен от нея текст на Иван Тенев.

