Кристина Димитрова призна за "Черешката на тортата"
Изпълнителката реши подробно да обясни решенията си в епизода
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Изпълнителката реши подробно да обясни решенията си в епизода
Когато й е скучно, викала Искрен Пецов да я вози
Победителят в националната селекция ще бъде определен във втория кръг
Изминаха 20 дни от кончината на поета и светски журналист
В последните седмици на живота си Тенев бил напълно неподвижен
Замлъкна гласът който умееше да превръща радост и болка в стих, написа певицата
След спешното му влизане в болницата
Певицата сама се похвали в мрежата
Певицата е на седмото небе
Написа трогателни думи в мрежата
Какви тайни издаде за себе си естрадната ни певица
Певицата на косъм от най-лошото в Гърция
На практика ѝ се наложило да плати глоба към КАТ два пъти
Легендарният певец за първи път коментира темата
Всевишният ме спаси, заяви певицата
Певицата беше изключена от излъченото повторение на концерта "Вечните песни на България"
Певицата разказа за най-страшното си преживяване в самолет
Орлин Горанов и Кристина Димитрова запяха "Rinascerò, rinascerai" на Роби Факинети от "Пух"
Певицата разказа за любопитна случка от свое пътуване
Поетът реди върху пощенска картичка думите за бъдещия мега хит на Кристина Димитрова