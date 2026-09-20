Световен гигант позлати наше градче, храни и 5 села. Златни заплати

Девня е град, в който индустрията е не просто сектор, а съдба. Градът е един от най-концентрираните производствени хъбове в България - пространство, където химията, енергетиката и тежката индустрия оформят ежедневието, стандарта на живот и бъдещето на цели общности.

Индустриалната зона на Девня се простира като отделен град в града - с мощни комини, непрекъснат ритъм на производство и инфраструктура, която е изградена така, че да поддържа гиганти. Тук заводите не са просто предприятия, а институции.

Солвей Соди - гигантът, който определя пулса на региона

В центъра на тази индустриална вселена стои Солвей Соди - един от най-големите заводи за сода в света. Неговото присъствие е толкова мащабно, че Девня буквално се е развила около него. Заводът е стратегически за европейската химическа индустрия, а производството му е ключово за стъкларството, металургията, фармацията и десетки други отрасли.

Солвей Соди е не просто работодател - той е икономически двигател. От него зависи заетостта в региона, развитието на инфраструктурата, инвестициите в образование и социални проекти. Всяка модернизация в завода променя живота на хиляди хора. И когато говорим за Девня, говорим за Солвей Соди като за централна ос, около която се върти всичко останало.

Другите индустриални сили на Девня

Около гиганта се подреждат още ключови предприятия, които оформят индустриалната зона като комплекс от взаимосвързани производства. Хайделберг Матириълс Девня поддържа силна позиция в строителните материали, Агрополихим е един от най-големите производители на торове в региона, а Technophos развива високотехнологични процеси и научни разработки. Пластхим и логистичните оператори допълват картината, превръщайки Девня в индустриален коридор, който работи денонощно.

Това е място, където химията, производството и логистиката се преплитат в единен механизъм – и този механизъм е гръбнакът на Североизточна България.

Работната заплата: Реалният стандарт в евро

По данни за националните индустриални зони през 2026 г. средната работна заплата в България достига около 1407 евро бруто, а нетното възнаграждение е приблизително 1092 евро . Девня, като типична индустриална община с тежки производства, традиционно стои над средното ниво. В подобни индустриални зони заплатите достигат между 1200 и 1500 евро в зависимост от квалификацията и сектора, като високотехнологичните производства са в горната част на диапазона, а високотехнологичните звена предлагат още по-високи възнаграждения.

Това поставя Девня сред общините със стабилен доход, който осигурява добър стандарт на живот за работещите в индустрията – особено на фона на по-ниските разходи за жилище и услуги в региона.

Стандартът на живот

Девня е град, в който стандартът на живот е пряко свързан с индустрията. Работещите в големите заводи получават стабилни доходи, а инфраструктурата – от пътища до социални услуги, е развита така, че да обслужва индустриалния ритъм. Жилищата са достъпни, транспортът е удобен, а близостта до Варна дава допълнителни възможности за образование, култура и работа.

Това е място, където хората живеят спокойно, с предвидим доход и ясна перспектива – нещо, което малко индустриални градове в България могат да предложат.

Кои населени места живеят от Девня

Индустриалната зона на Девня не храни само Девня. Тя поддържа цели общности в региона. Ветрино, Суворово, Белослав, Провадия, Аксаково - това са населени места, от които ежедневно тръгват хора към заводите. Много семейства живеят в по-малки села, но работят в Девня, защото индустрията предлага стабилност, която селските райони не могат да осигурят сами.

Така Девня се превръща в център на икономическа гравитация – град, който държи цели общини в орбитата си.

Градът, който работи за бъдещето

Индустриалната зона на Девня е пример за това как тежката индустрия може да бъде модерна, устойчива и стратегически важна. Солвей Соди остава гигантът, който задава посоката, но около него се развива цяла екосистема от производства, технологии и хора.

Девня е град, който не просто произвежда - той създава бъдеще. И в това бъдеще индустрията остава неговият най-силен, най-устойчив и най-определящ ресурс.