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Наляха 1 млрд. в "Солвей Соди"

Наляха 1 млрд. в "Солвей Соди"

"Солвей Соди" e най-големият завод в Европа за синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на белгийския инвеститор "С...

20 май | 3:40
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