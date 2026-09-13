"Солвей Соди" с Академия за млади предприемачи
17 компании се борят за златните отличия на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, които ще бъдат връчени на 29 април....
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17 компании се борят за златните отличия на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, които ще бъдат връчени на 29 април....
63-ма кандидати се състезаваха за приза в седмото издание на конкурса Изпълнителният директор на "Солвей Соди" АД Спирос Номикос грабна приза за Мени...
Варна. 78 млн.лева чиста печалба за миналата година отчете в сряда общото събрание на акционелите на „Солвей Соди". За сравнение финансовият резултат...
Предприятието осигурява 1% от износа на страната
"Солвей Соди" e най-големият завод в Европа за синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на белгийския инвеститор "С...