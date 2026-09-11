ДА! На българската икономика

Швейцарци наливат 200 милиона в наше градче
Средствата ще ускорят прехода към ново поколение технологии и модернизация на енергийната инфраструктура
Стара Загора с демографски модел: ІТ, инвестиции и образование (ОБЗОР)
Високи заплати, чиста природа и сигурност задържат българите в родните им места
Калоян Паргов развенча голям мит за демографията
Каза на какво държи най-много българинът. Не са заплатите
Фондът на фондовете с голяма новина за бизнеса. Нови 200 милиона
Росен Йорданов съобщи и програма за 32 милиона за образование
Красимир Вълчев: Високите заплати – първа стъпка за демографско развитие
Живеем в ера на дълбоки и непредвидими дигитални трансформации, каза бившият министър
Демографското бъдеще! Кадрите - проблем № 1 за туризма в Стара Загора
Фестивалите дават ново бъдеще, каза зам.-министърът на туризма
Форумът на "Стандарт"! Зам.-министър разкри кои професии няма да засегне изкуственият интелект
За да се съживят регионите, трябва да се развива инфраструктурата - транспортна, здравна, образователна, социална
На форума на "Стандарт"! Голяма новина от МОН за дуалното обучение
Мярка срещу демографската киза
Форумът на "Стандарт"! Бойко Таков зарадва 300 компании с добра новина
Предвиждаме проект за Северна България, каза още той
Демографското бъдеще на Стара Загора! IT град с култура и туризъм
Трябва да презентираме Стара Загора като място за бизнес и инвестиции, но с добавена стойност, категоричен бе зам.-кметът Радостин Танев
Славка Бозукова с формула за демографско бъдеще в Стара Загора
Стъпките са две - големи инвеститори и подкрепа за малкия бизнес
Радостин Танев пред СТАНДАРТ: Стратегически инвеститори влизат в Стара Загора
С добро здравеопазване, качествено образование и възможности за професионална реализация можем да задържим младите хора в града Предстои изгражданет...
Таня Богомилова отваря школа по плуване в Етрополе
Спортът в училищата е приоритет за ФИФА и УЕФА, готови са да финансират проекти, разкри Камата