Швейцарци наливат 200 милиона в наше градче

Швейцарският технологичен лидер ABB обяви мащабен план за разширяване на производствената си база в град Раковски. Проектът е ключов елемент от по-широка европейска инвестиционна програма на концерна, чиято обща стойност възлиза на около 200 милиона долара. Финансовата инжекция е насочена изцяло към увеличаване на капацитета за производство на технологии средно напрежение, които намират широко приложение в глобалните електроразпределителни мрежи.

Тригодишен план за модернизация на мрежата

Мащабният проект ще се реализира поетапно през следващите три години. Основната му цел е да ускори прехода към следващо поколение технологии за пренос на енергия, както и да гарантира сигурността на доставките за клиенти, които в момента модернизират своята инфраструктура. Сред основните потребители на тези технологии са комунални дружества, големи индустриални предприятия и бързо развиващият се сектор на центровете за данни.

От общия бюджет на програмата, ABB ще инвестира 100 милиона долара в изграждането на изцяло ново съоръжение в Далмине, Италия. Останалите 100 милиона долара ще бъдат разпределени за разширяване на производствения капацитет във фабриките на компанията в България, Финландия, Германия, Норвегия и Полша.

Иновации за по-надеждно електроразпределение

Производственото разширяване в град Раковски ще подкрепи пряко изработката на високотехнологични компоненти. Сред тях изпъкват газово изолираната апаратура, вакуумните прекъсвачи и защитните релета. Тези елементи са от критично значение за изграждането на по-надеждни, безопасни и устойчиви електроразпределителни системи на международно ниво.

Глобалният глад за електроенергия

От ръководството на швейцарската компания посочват, че непрекъснато растящото потребление на електроенергия в световен мащаб изисква много по-бързо обновяване и разширяване на съществуващите електрически мрежи. В подкрепа на своите инвестиционни анализи от ABB цитират официални данни на Международната агенция по енергетика. Според прогнозите, делът на електроенергията в крайното енергийно потребление на планетата ще отбележи сериозен скок – от около 20 на сто в днешни дни до близо 30 на сто до 2030 година.

