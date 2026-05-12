Тежка катастрофа на "Хемус". Загинал и 20 пострадали

Тежка катастрофа е станала тази нощ на автомагистрала "Хемус" на входа на София. От МВР коментираха пред bTV, че инцидентът се е случил в 1:00 часа след полунощ.

Автобусът, управляван от 56-годишен шофьор, е изпреварвал тежкотоварно превозно средство, при което се е ударил в него.

На място е починал 73-годишен мъж. Една жена е в тежко състояние в болница.

Общо са пострадали 20 души, но никой от тях не е с тежки наранявания. 5 от тях все още са в болници.

Автобусът е пътувал от североизточната част на страната към летището, от където на пътниците им предстояло да отлетят за екзотична екскурзия, предава bTV.

Според публикации в социалните мрежи на място са пристигнали много линейки и полицейски екипи.

Очакват се подробности.

