Снегът дойде, 290 машини на терен

Републиканските пътища се обработват от 290 снегопочистващи машини, трасетата са почистени, проходими при зимни условия, и обстановката е спокойна, съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Работата продължава, като прогнозите на метеоролозите са за усилване на снеговалежа.

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско в област Смолян, по пътя Ардино – Кърджали в област Кърджали, пътя Симитли – Разлог през прохода „Предела“ и пътя Юндола – Разлог в област Благоевград, пътя Велинград – Юндола и пътя Белово – Юндола в област Пазарджик.

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т през Троянския проход. През проходите Превала и Пампорово преминаването е задължително с вериги.

За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя, се посочва в съобщението, съобщава БТА.

От АПИ апелират шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от сайта на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

Оранжев код за обилен снеговалеж и виелици е обявен за днес в почти цялата страна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология на своя сайт (НИМХ). От сутринта от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат цялата страна и в повечето райони ще са интензивни и значителни по количество. Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи ще има и в Североизточна България. Ще се образува снежна покривка, в Южна България достигаща 15-20 см, а в Северна – до 10-15 см. Ще духа умерен, в Източна България временно силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Температурите ще са предимно между минус 3° и 2°, в София 0°-1°, информират от НИМХ.

