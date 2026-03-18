Лошо. Тежка прогноза за Великден и Гергьовден

Председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев прогнозира недостиг на агнешко месо за предстоящите празници. „Имаме дефицит на 50 до 60 хиляди агнета на пазара, за да задоволят потреблението по Великден и Гергьовден”, обяви той в ефира на NOVA NEWS.

„Ние обявяваме акция „Достоен фермер”. Фермерите трябва да получават достойно възнаграждение и оценка за своя труд – това е най-важното, за да има някаква устойчивост в сектора”, заяви Караколев. По думите му мерките на служебното правителство са закъснели, тъй като от бранша са алармирали за нуждата от превантивни дейности и засилен контрол по пътищата от страна на органите на МВР още миналата година.

През миналата година са били избити 25 000 овце. „Това автоматично тази година води до липсата на 20 000 агнета на пазара, които ще се компенсират с внос”, обясни Караколев и допълни, че причината за това е била политиката на Министерството на земеделието, с която е отказано да се ваксинират животните. Общият дефицит за Великден и Гергьовден е между 50 000 и 60 000 агнета.

„В момента имаме месо от Нова Зеландия – към момента са внесени около 100 тона, като до Великден вероятно ще станат около 400 тона. То е дълбоко замразено”, посочи председателят на асоциацията. Очаква се и внос на още толкова охладено месо от Македония и Румъния. От Гърция се внася малко, тъй като там също са избити над половин милион овце и имат сходни проблеми с дефицита. Агенцията по безопасност на храните трябва да задължи търговците да обявяват на етикета кога е замразено новозеландското месо, а не само датата на неговото размразяване.

Българското агнешко месо е с около 10% по-скъпо спрямо миналата година. „Това е в рамките на нормалното с оглед на всичко поскъпващо в сферата на услугите, които захранват бизнеса”, коментира Караколев. Месото от Нова Зеландия е с 30-40% по-евтино поради по-ниските разходи за отглеждане и факта, че е замразено. При млечните продукти се наблюдава поскъпване на крайния продукт без съответното поскъпване на суровината.

