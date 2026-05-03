5-годишно дете е сред ранените в катастрофата

Възрастна жена почина след тежката катастрофа на Северната скоростна тангента в посока Ботевград днес по обяд.

При пътния инцидент са се ударили три автомобила. Сигналът към Спешна помощ, МВР и пожарната, е подаден в 13:10 часа.

Общо шестима пострадали са транспортирани до столични болници, като четирима от тях са приети и прегледани в "Пирогов". Сред тях са семейство с 5-годишно момченце.

След подробни изследвания и прегледи детето остава с контузия в болницата без непосредствена опасност за живота към момента.

Майка му, която е със счупени ребра, остава придружител, а бащата преминава прегледи и също е без опасност за живота.

Четвъртият приет в "Пирогов" е жена, пътувала в друг автомобил от катастрофиралите. Те е с контузия на едната ръка и е освободена. Огледите на място причиниха затруднения в движението по пътната отсечка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com