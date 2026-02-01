Катастрофа на „Предела“! Километри коли

Временно движението по път Симитли – Разлог в прохода "Предел" се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от Пътна полиция, съобщиха от Агенция „Пътната инфраструктура“ (АПИ).

Проходът беше затворен за тежкотоварни автомобили, заради обилен снеговалеж днес на обед.

Въпреки че пътят вече е почистен, движението за камиони все още не е пуснато, заради катастрофата и образувалата се километрична опашка от леки автомобили.

И за проходите „Рожен“, „Превала“ и „Печинско“ е въведено ограничение за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета, съобщиха от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян.

Пътищата в областта са проходими при зимни условия, в региона продължава да вали обилен сняг. Ограничението за проходите е заради снеговалежа и извършващото се снегопочистване, уточняват от Областната администрация.

