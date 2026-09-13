След кървавите катастрофи: Искат спешна смяна на мантинелите в България
Експерти очертават мерките
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Експерти очертават мерките
Без камиони в проходите
Нормално е движението през пунктовете с Република Северна Македония и с Турция
Фериботът възстанови редовните си курсове
Инвecтициятa в coбcтвeн cepвизeн цeнтъp в Πлoвдив e за 3,8 млн. лeвa
Купуваме все повече коли на лизинг. Това показват данните за сключените договори за лизинг на БНБ за периода април-юни. С 25% общо са се увеличили скл...
Два товарни автомобила са се ударили челно в Прохода на Републиката. Инцидентът е станал в участъка между Килифарево и село Вонеща вода, съобщиха от п...
Днес в 15 часа протестиращи са блокирали пътя преди гръцкия граничен пункт Промахон, информират пресцентъра на МВР. Няма да бъдат пропускани товарни а...
Колони от товарни автомобили са се образували на ГКПП „Кулата". Това съобщи дежурен полицай на пункта пред "Фокус". Строящият се нов терминал от гръц...
Граничните пунктовете работят при пълен капацитет и вече пропускат товарни автомобили. Това съобщиха от пресцентъра на МВР и уточниха, че техническият...
София. Днес ще бъде ограничено движението по участъци от републиканската пътна мрежа на тежкотоварни автомобили над 12 тона (включително ремаркета и п...