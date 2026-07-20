След кървавите катастрофи: Искат спешна смяна на мантинелите в България

След поредицата от тежки катастрофи с товарни автомобили все по-често се поставя въпросът дали част от инцидентите могат да бъдат предотвратени с по-строг контрол, по-добра организация на движението и модернизиране на пътната инфраструктура.

Екип на NOVA установил само за няколко минути наблюдение на Околовръстния път и Ботевградско шосе множество нарушения. Част от тежкотоварните автомобили изпреварват, навлизат в средната и лявата лента и затрудняват останалите участници в движението.

По време на проверката е установено и превишаване на скоростта – камион се движи с 90 км/ч при ограничение от 80 км/ч. Заснет е и товарен автомобил тип „гондола“, който превозва насипен товар без задължителното покривало.

Забрана за изпреварване по германски модел

Според пътния експерт Красимир Пъргов голяма част от рисковите ситуации могат да бъдат избегнати с по-добра организация на движението.

Той посочва Германия като пример, където по много участъци товарните автомобили нямат право да изпреварват.

„С километри има забрани за изпреварване на товарни автомобили. Те се движат един след друг като влак“, обясни Пъргов.

По думите му е необходим и по-ефективен специализиран контрол, който да обхваща техническата изправност на превозните средства, укрепването на товарите, евентуални промени по конструкцията, превоза на опасни товари, както и спазването на задължителните времена за управление и почивка.

Липсва транспортна политика

Заместник-председателят на Европейския транспортен клъстер Йоанна Лалова смята, че основният проблем е липсата на последователна транспортна политика.

Според нея нормативната уредба съществува, но често не се спазва както от превозвачите, така и от институциите, които трябва да упражняват контрол.

Лалова постави и въпроса дали аварийните ленти са подходящо място за престой на тежкотоварните автомобили и настоя за изграждане на повече безопасни места за почивка на професионалните шофьори.

По думите ѝ ограничаването на движението на тировете в определени часове е възможно, ако бъде организирано така, че водачите да разполагат с подходящи места за изчакване и почивка.

Време ли е за нови мантинели?

Според Лалова трябва да се обърне внимание и на състоянието на предпазните съоръжения по пътищата.

Тя смята, че част от мантинелите трябва да бъдат подменени с по-съвременни системи, които да ограничават последствията при тежки катастрофи.

Експертът обърна внимание и на състоянието на част от автопарка на вътрешните превозвачи.

По думите ѝ именно при тях по-често се срещат камиони със стари и износени гуми – проблем, който рядко се наблюдава при чуждестранните транспортни компании.

Според специалистите подобряването на пътната безопасност изисква координирани действия между държавата, контролните органи и транспортния сектор, както и по-ефективно прилагане на вече съществуващите правила.