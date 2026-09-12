Селото с камъка, който расте, става имотно бижу. Къщи с история
Намира се само на 20 минути от София
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Намира се само на 20 минути от София
Само на 20 км от София място с древна история се превръща в магнит за къщи, парцели и нов живот
Експерти очертават мерките
Масови проверки на пътя
Проблемът със задръстването е сериозен
Водачът е бил сам в колата и няма пострадали
мъж от черен джип е стрелял на булевард „Ботевградско шосе”
Челна катастрофа след гонка в София на бул. "Ботевградско шосе" в София около 22.00 ч. снощи. В следствие бе блокирано движението на трамваите в район...
Тежка катастрофа на изхода на София на "Ботевградско шосе" отне живота на един човек. Друг е пострадал тежко, Нова телевизия цитира КАТ. Първоначални...
София. Започна основен ремонт на 10 км от Ботевградско шосе. Изцяло ще бъде рехабилитиран участъкът от ул. "Летоструй" до Столичния околовръстен път....
И други части на столицата ще имат видеонаблюдение през 2014 г.
София. Движението по Ботевградско шосе за празниците ще бъде нормализирано. Във връзка с изграждането на участъка между столичния околовръстен път и п...