Пътуване ли? Какво става на "Ботевградско шосе"

Огромно задръстване на Ботевградско шосе, на изхода на София, в посока Варна.

Очевидци споделят, че автомобилите чакат от часове.



"Фокус" припомня, че положението бе абсолютно същото и вчера следобед.



"Ако не се налага, не предприемайте пътуване", гласи коментар в социалната мрежа Facebook.



Припомняме, че предвид трите почивни дни, много от пътищата и най-вече магистралите към този момент са "задръстени".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com