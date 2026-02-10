Пълна мистерия около последните дни в кървавата хижа

Човекът, който първи е открил кемпера на Ивайло Калушев в района на връх Околчица, Николай Ангелов, разказа пред БНТ как е попаднал на зловещата находка. По думите му това е станало около 9:00 часа сутринта, докато се е качвал с джипа си към кошарите, които стопанисва в района.

На въпрос защо през зимата проверява кошарите си в планината, Ангелов обяснява, че условията често са тежки. „Има силни ветрове и сняг. Има коне, които пасат горе, бутват оградата. Отивам да видя в какво състояние е. Случвало се е да я намирам със счупени прозорци“, посочва той.

Междувременно от неофициални източници стана ясно и още едно притеснително обстоятелство около случая. Според тези данни тримата мъже, намерени мъртви в района на хижа Петрохан, в дните преди фаталните изстрели са били на крайно оскъден режим на хранене – между три и пет дни са консумирали само хляб и чай.

Разследването по случая продължава, като към момента официалните органи не са коментирали тези неофициални информации.

