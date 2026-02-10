Яка такса "Домоуправител", регистър на домсъветите. Скандал в блока!

Какво представлява новата такса

Министерството на регионалното развитие и благоустройството въвежда задължителна регистрация на всички професионални домоуправители в специален регистър. Таксата за първоначално вписване е 80 евро, а за всяка промяна в обстоятелствата фирмите ще плащат 49 евро. Регистрацията ще се подновява на всеки пет години срещу ново плащане в същия размер. При електронно подаване сумата пада до 72 евро.

Това е значително по-ниско от първоначалната идея на МРРБ – над 1600 евро за регистрация и над 350 евро за промени, която предизвика остра реакция и бе ревизирана.

Кого засяга новият режим

В България над 300 фирми работят като професионални домоуправители. Всички те ще трябва да се впишат в регистъра, за да продължат дейността си. Очаква се броят на заявленията да достигне поне 350.

Таксата не важи за домоуправителите, избрани от общото събрание на входа – т.нар. „съсед-домоуправител“. Тя се отнася единствено за фирмите, които управляват етажна собственост професионално.

Какво твърди МРРБ

Министерството обосновава новата такса с административната тежест. Според ведомството обработката на едно заявление отнема осем часа, изисква участието на седем–осем служители и струва около 500 евро като административен разход.

Тези аргументи пораждат съмнения, тъй като регистърът ще съдържа едва неколкостотин позиции, а обработката на три документа – заявление, платежно и декларация – едва ли предполага подобен ресурс.

Какво означава за живеещите в етажна собственост

Макар таксата да се плаща от фирмите, тя неизбежно ще бъде прехвърлена върху клиентите. Услугата „професионален домоуправител“ вече поскъпна в началото на годината заради увеличението на минималната работна заплата и по-високите разходи за поддържащи услуги – почистване, асансьори, електротехници. Новата такса ще доведе до още едно оскъпяване, което ще усетят домакинствата.

Защо се прави регистърът

Официалната цел е да се въведе ред в сектора, да се ограничат фирмите фантоми и да се гарантира, че професионалните домоуправители работят прозрачно.

Критиците обаче виждат в новата такса „нова касичка“ за министерството. При сегашните размери на таксите МРРБ ще събере около половин милион евро, а при първоначално предложените – над 1 милион лева.

Какво следва

Регистрацията ще бъде задължителна за всички фирми, които искат да продължат да управляват етажна собственост. Очаква се:

административните звена да бъдат натоварени значително

да се открият допълнителни работни места

цените на услугата да се повишат

контролът върху сектора да се засили

Паралелно МРРБ подготвя и регистър на домсъветите, за който засега не се предвиждат такси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com