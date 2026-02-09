Гузната съвест на вредителите в БГ политиката

От близо десетилетие насам в българската политика се загнезди една особена порода партийци. Вредители, чиято роля не е тази, предвидена по Конституция – да съзидават и да бранят държавността и интересите на гражданите, а напротив -да разграждат и минират демокрацията. Правят го с една единствена цел - да овладеят институциите, за да превърнат държавата ни в частна собственост. Своя и на тези, които ги създадоха. Без значение от цената. Дори да се касае за човешки животи.

Доказа го – уви за пореден път, трагедията „Петрохан“. Брутален случай, който на пръв поглед прилича на сюжет от „Туин пийкс“, но всъщност е зловещо проявление на пагубната дейност на въпросните вредители, осакатявали с години и законите, и морала, за да уреждат и овластяват „свои хора“.

Разследването още тече и картината тепърва ще се изяснява в цялост, но дори излезлите дотук факти са повече от симптоматични и зловещи. 6 трупа, единият от тях на 15-годишно дете. Екзекутирано от тартора на паравоенна организация със сектантска структура и подозрения, че е била педофилска мрежа, самопровъзгласила се за „Национална агенция за контрол на защитените територии“. НПО, иззело функциите на държавата по опазване на немалък къс българска природа срещу бракониерски набези и контрабанда на дървесина, като си е присвоило огромна територия в района на прохода „Петрохан“. При това – забележете – с разрешението на самата държава.

И тук идва един от множеството въпроси, излезли през последните дни – защо и кой позволи на частна организация да си направи държава в държавата? И докато на огромна част от останалите въпроси все още се търси отговор, при този отговорът е ясен – Кирил Петков, Асен Василев и компания. Онези, които подлъгаха хората с обещания за промяна, а в момента, в който се докопаха до властта я превърнаха – в прегръдка със своите съратници и съмишленици от „Демократична България“, в подмяна. На законите, на ценностите, на морала.

Ако не вярвате - ето още факти. През 2022 г. Министерството на околната среда сключва меморандум с въпросната НАКЗТ, с което доброволно й преотстъпва функциите си за контрол и защита на горските територии около прохода „Петрохан“. Премиер в този момент е именно Кирил Петков, а екоминистър – Борислав Сандов.

Пак през 2022 г., НАКЗТ и нейният тартор – Ивайло Калушев, който според разследващите е застрелял двете жертви в кемпера до връх „Околчица“, получава още един „бонус“ от правителството на ПП-ДБ. Според публикация на анализатора Виктор Димчев, тогавашният образователен министър и бъдещ премиер от ПП-ДБ Николай Денков предоставя лиценз за работа на частно основно училище „Космос“. Става въпрос за псевдо образователна институция, която вероятно е била основна хранилка за вербуване на деца-жертви от мрежата на Калушев и НАКЗТ.

На този фон от седмица именно всякакви знакови фигури от ПП-ДБ, в това число и вече изброените, се опитват да заличат следите си, като насочват общественото мнение по фалшиви следи. Макар сред жертвите да е невинно дете на 15 години, те обясняват как Калушев бил прекрасен човек, дори неразбран алтруист и как – видиш ли разследващите сега го очерняли, защото самият той бил жертва на…. дървената мафия. Пълни глупости.

И в този фалшив хор не са сами. Пригласят им строени на повикване дежурни журналисти от медиите, които са част от същия олигархично-корпоративен кръг, създал и ПП, и ДБ, и НПО-та като тези на Калушев. Родени не, за да бранят законите и интересите на обществото ни, а за да обслужват мрежата на „отвореното общество“ на Джордж Сорос и на дясната му ръка у нас – Иво Прокопиев и неговия кръг „Капитал“.

Мрежа, впила се в редица общества като пиявица, чието държавно финансиране далеч не случайно спря президентът на САЩ Доналд Тръмп. И чийто български клон в лицето на кръга „Капитал“ и неговите проксита в политиката, медиите и НПО сектора, каквито са ПП-ДБ и НАКЗТ, от години е оплел в пипалата си основните пилони на държавата, осакатявайки институциите, за да ги ползва за хранилка и параван на вредителската си дейност. Дейност, чийто пагубен резултат наблюдаваме от години и далеч не се ограничава само до трагедията в Петрохан. За съжаление, разследването няма да върне загубените невинни животи и затритите съдби на всички, паднали в мрежата на НАКЗТ, но дано ни събуди като общество, за да изгоним най-сетне от политическата сцена на страната онези, благодарение на които се случи тази трагедия.

