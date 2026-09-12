След всички ужасии! Сандов хвали сектата на Калушев
Имал само позитивни впечатления от Ивайло Иванов
Следете всички новини, анализи и коментари за Борислав Сандов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Имал само позитивни впечатления от Ивайло Иванов
Лято, законови поправки и спешна мобилизация срещу „по-голяма сеч“
Нови въпроси за поканите, снимките и спорното споразумение
Разкритията очертаха ясно разделителната линия в обществото - на нормалността срещу извращенията
Президентът Йотова допусна историческа грешка с избора на служебен премиер именно от тази партийна клика, заяви съсъбственикът на "Галъп"
Бившият министър обаче отрича връзки и говори за политизиране преди избори
Разследващите да покажат цялата истина и всички, които са нарушили закона да бъдат наказани, призова депутатът
Защо и кой позволи на частна организация да си направи държава в държавата?
Кой е държал “чадър” над НПО-то на Калушев?
Привличат нови партии
Преди дни от партия обявиха, че напускат коалицията с ПП-ДБ и ще се явят на изборите на 9 юни в нов формат
Проверяват Сандов за 1,2 милиона
Започва голяма проверка
В петък станцията, измерваща качеството на въздуха в Димитровград е била манипулирана от служители на РИОСВ
Спирането на строежа на АМ "Струма" през Кресненското дефиле бе единственото възможно, каза той
Принудителната мярка беше наложена на 29 юли от РИОСВ - Стара Загора
За отсечката от 23 км от години спорят еколози и пътни експерти
Спекулативно е твърдението за загуба на средства или финансова щета за сметка на България, каза той
За своя наследник на поста – Росица Карамфилова-Благова - каза, че е добър експерт
Сандов казал, че за цялата криза с боклука на Кюстендил е виновен кметът