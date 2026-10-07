Това е жената, видяла убиеца на Филипов

30-годишната Людмила Рачева се оказва един от ключовите свидетели в разследването на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Именно тя е видяла във входа маскиран мъж с пистолет малко преди стрелбата, обадила се е на Филипов, а минути по-късно е чула фаталния изстрел и го е открила тежко ранен. Подробностите излязоха при заседанието на Пловдивския окръжен съд, който остави в ареста 51-годишния Славчо Мегеров - Мегера, обвинен за предумишленото убийство.

Людмила работи в логистична компания, свързана с бизнеса на Филипов и съдружника му Васил Боснешки. „Марица“ пише, че тя заема ръководна позиция и работи в дружеството от няколко години. В съдебната зала стана ясно и че между нея и Филипов е имало близки лични отношения. Именно жилищната кооперация, в която тя живее, се превръща в сцена на последните минути преди убийството.

Според изложеното от съдия Петко Минев Людмила се прибрала в сградата и забелязала необичайна ситуация - асансьорът бил спрял на петия етаж. Малко след това чула стъпки и видяла мъж с качулка и маска, който слизал по стълбището с пистолет в ръка. Непознатият се разминал с нея и напуснал входа. Уплашена от видяното, жената незабавно се свързала с Илиян Филипов и го предупредила.

По това време бизнесменът вече се бил насочил към имота си в село Марково, но след разговора решил да се върне. Данните, изнесени при разглеждането на мярката за неотклонение, сочат, че двамата продължили да разговарят по телефона, докато той се приближавал към кооперацията. В един момент Филипов вече бил във входа. Секунди по-късно Людмила чула един изстрел.

Жената се притеснила и след кратко изчакване слязла към първия етаж, където открила Илиян Филипов окървавен. Тя извикала за помощ и подала сигнал на телефон 112, след което на мястото били изпратени полицейски и медицински екипи. Именно показанията й, заедно с видеозаписите от района и останалите веществени доказателства, се превръщат в част от доказателствения материал, който съдът обсъди при решението дали Мегеров да остане в ареста.