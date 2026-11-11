Обрат с убийството на Илиян Филипов? Ново разкритие

За обрат в разследването за разстрела на собственика на "Ботев- Пл" и на една от най-големите транспортни компании у нас Илиян Филипов заговориха разследващи, след като днес излезе информацията, че по оръжието на убийството няма отпечатъци на обвинения за покушението Славчо Мегеров-Мегера. Новината бе публикувана в няколко онлайн медии.

Възможно е арестуваният като физически извършител на покушението Славчо Мегеров-Мегера да не е натиснал спусъка на 30 септември, съобщи "Марица", позовавайки се на свои полицейски източници.

Според пловдивското издание Магера може да е придружавал истинския убиец, който може да се окаже задържаният наскоро в Пазарджик втори заподозрян за покушението. Той е добре познато име в местния ъндърграунд като участник в разбитата преди 8 години наркобанда „Монопола“.

Преди няколко дни екипи на ГДБОП, ГДНП и криминалисти са се опитали да го задържат, но мъжът не е бил в апартамента си. След като е бил обявен за общодържавно издирване съучастникът на Мегера вече е арестуван. Разследващите все още установяват връзките между двамата и действията им на 30 септември.

Според изтекла информация по ръцете на Мегеров не са открити барутни частици, съобщава още "Марица". Следи от него нямало и по намереното наскоро извън Пловдив оръжие на убийството. В същото време балистична експертиза е доказала, че именно с този пистолет е застрелян собственикът на ПИМК. Това е накарало разследващите да се активират по отношение на търсенето на друг участник в покушението.

Дали заловеният пазарджиклия е участвал пряко в подготовката или извършването на престъплението предстои да бъде изяснено. На този етап разследването продължава, а от МВР и Окръжната прокуратура не дават подробности за хода му. Преди няколко дни бе потвърдено единствено, че оръжието, с което е убит Илиян Филипов е открито, но без подробности къде и как.

Защитникът на Славчо Мегеров в съдебната зала - адвокат Диляна Агова вече коментира, че изобщо не е уведомена как върви разследването и дали има нови детайли, въпреки молбите, които пише.