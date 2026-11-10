Наш гигант позлати град и село, покори 100 държави

В Севлиево има предприятие, чиито изделия стигат до домове, хотели и обществени сгради на три континента. То произвежда милиони смесители, душове, мивки и тоалетни, а зад познатите марки Ideal Standard и Vidima стои история, започнала с малка работническа кооперация преди повече от 90 години. Днес заводите в Севлиево и Градница са част от международна индустриална група, а продукцията им се разпространява в над 100 държави. Това е история за индустриалната приемственост, за чуждестранните инвестиции и за един регион, който успява да превърне производството в своя икономическа опора.

От малка кооперация до световен производител

Началото е поставено през 1934 г. Тогава група предприемчиви севлиевци създават производствената кооперация „Труд“. В първите години тя се занимава с металообработка и изработва различни изделия за бита и стопанството. Това не е голям завод, нито предприятие с международни амбиции. Но в него се ражда нещо много по-важно – местна индустриална традиция, която ще надживее политически промени, икономически кризи и няколко поколения работници.

След национализацията предприятието преминава към държавния сектор и получава името ДИП „Стоян Бъчваров“. През 1952 г. започва специализацията в производството на санитарна, водопроводна, промишлена и домакинска арматура. В завода се прехвърля и производство от софийските фабрики „Батерия“ и „Руда“. Така Севлиево постепенно се превръща в център на българското производство на смесителни батерии.

Голямата промяна идва с American Standard

Преломът настъпва през 1992 г., когато българското предприятие влиза в партньорство с американската компания American Standard. Създаването на смесеното дружество поставя началото на нов етап – с инвестиции, модернизация, международни стандарти и достъп до пазари, които дотогава са били трудно достижими.

Партньорството променя не само технологиите, но и самия мащаб на производството. Разширяват се мощностите, обновяват се производствените линии, развиват се търговските и логистичните структури. Българският завод започва да работи за международни клиенти и постепенно се превръща в значима част от глобалната мрежа на Ideal Standard.

Една от най-големите инвестиции е изграждането на новия завод за санитарна керамика. Той е построен на зелена поляна за рекордно краткия срок от около 11 месеца и започва да произвежда през 1998 г. Така към традиционното производство на смесители се добавя още едно голямо направление – мивки, тоалетни чинии, бидета и други изделия за банята.

От този момент Севлиево вече разполага с производствена база, която обединява различни етапи от създаването на цялостното оборудване за баня. В следващите години капацитетът се увеличава, развиват се логистиката и дистрибуцията, а местното производство става все по-важно за международната компания.

Градница – селото, което се превърна в индустриална карта

Голямата история не остава затворена в границите на Севлиево. Тя достига и до Градница – селото, в което се намира една от двете производствени площадки за санитарна арматура.

През май 2026 г. заводът в Градница отбеляза 25 години от официалното си откриване. За четвърт век той се превърна от производствена база в стратегически център за международната група. Днес там се произвеждат изделия под марките Ideal Standard и Villeroy & Boch, а българският екип участва в технологични промени, които имат значение за цялата група.

Особено показателна е инвестицията в технологията за PVD покрития. През 2025 г. базата в Градница поема задачата да изгради изцяло вътрешен процес за производството на смесители с такова покритие. Това е технология за нанасяне на тънък, устойчив декоративен слой, който придава на изделията различен цвят и повишава устойчивостта им. Вместо тази дейност да бъде възлагана извън предприятието, тя се превръща в част от собствените му производствени възможности.

Така Градница вече не е просто място, където има завод. Селото е част от международна производствена верига, в която технологичните решения, качеството и сроковете са от значение за пазари в различни части на света.

За малките населени места подобно присъствие има особено значение. То осигурява работни места извън големия град, създава търсене на транспортни и други услуги и дава възможност на хората да останат в родния си край, без да търсят препитание в София или чужбина.

Три завода, милиони изделия и над 100 пазара

Днешният мащаб на българското производство е впечатляващ. Компанията разполага с две площадки за санитарна арматура – в Севлиево и Градница, и със завод за санитарна керамика в Севлиево. Към тях се добавят дистрибуционен център, търговска организация и структури за информационни технологии и финансово обслужване.

Производствените мощности за санитарна арматура заемат общо 127 000 квадратни метра. В двете площадки се произвеждат смесители за баня и кухня и душови комплекти. Капацитетът е до 6 милиона изделия годишно, което поставя българското предприятие сред големите световни производители в този сегмент.

Заводът за санитарна керамика се простира на 97 000 квадратни метра и има годишен капацитет до 3 милиона изделия. В него се произвеждат мивки, тоалетни чинии, бидета и други продукти за банята. По данни на компанията в производството на санитарна арматура работят над 1600 души, а в керамичното направление – над 1400.

Това са само производствените звена. Към тях трябва да се прибавят хората в логистиката, търговията, управлението, информационните технологии и центровете за обслужване. Така предприятието се превръща в един от най-големите работодатели в областта.

През 2024 г., когато отбелязва 90 години от началото на своята история, компанията съобщава, че за този период са произведени над 160 милиона изделия, разпространени в повече от 100 държави. Това е мащаб, който трудно може да бъде измерен само с броя на работните места. Той означава, че в Севлиево и Градница се произвеждат продукти, които достигат до международни пазари и носят добавена стойност за българската индустрия.