Взеха ключово решение за съкращения и пенсии

В условията на висок бюджетен дефицит е трудно един министър да се бори за увеличаване на минималната работна заплата. Ако ситуацията беше друга, щеше да е по-лесно. 660 евро за следваща година е най-близко до максималния възможен горен праг. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Интервюто в Новините на NOVA.

Тя посочи, че с всяка следваща година МРЗ ще се увеличава, а след три години ще има достатъчно данни, за да се прецени дали тя е адекватна.

Ефремова каза, че

има увеличение на минималното обезщетение за безработица – от 9 на 13 евро на ден,

а също така има и ръст на максималния размер на обезщетението – от 54 на 60 евро на ден.

По отношение на държавните служители – те ще имат два пъти корекция във възнагражденията, с изключение на тези, които са получавали в предишни години малко по-високи увеличения на заплатите си, а именно полицаите и военните. Учителите ще получат със 7,5% увеличение на месечните си възнаграждения.

Министрите и членовете на политическия кабинет са със замразени възнаграждения, подчерта още Ефремова.

Министърът каза, че се съкращават незаетни щатни бройки в министерствата, а също така ще бъдат пенсионирани служители, които са достигнали съответната възраст и стаж. Ако има допълнителни съкращения, те ще бъдат там, където има дублиране на функции или излишни звена. "Самоцелни съкращения няма да се правят", допълни още министърът.

Ефремова беше категорична, че швейцарското правило за ръст на пенсиите ще бъде запазено.

Тя посочи, че ще има актуализация на всички пенсии. Коледен бонус за пенсионерите ще има. Изплащането му ще започне през средата на ноември и ще засяга всички хора, които отговарят на съответните условия - подоходен критерии, лица, които са социално подпомагане, семейства, отглеждащи деца със специални потребности или увреждания, военни инвалиди и други.

По отношение на темата за частично национализиране на парите от частните пенсионни фондове Ефремова определи това твърдение като "димка".