Общество

Отиде си една епоха! Стотици изпратиха Константин Тренчев

Ще го запомня като човек, който мислеше за душата си, каза вицепрезидентът Кирил Вълчев

Отиде си една епоха! Стотици изпратиха Константин Тренчев
09 ное 26 | 14:35
1332
Мира Иванова

Отиде си една епоха. С тези думи държавници, синдикалисти, граждани и близки се поклониха пред паметта на основателя и почетен президент на Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" д-р Константин Тренчев в катедралния храм "Св. Неделя" в София, където беше отслужена църковна служба, предава БТА.

Д-р Тренчев почина на 6 ноември 2026 г. след кратко боледуване.

Ще запомня д-р Тренчев като силен човек, непоколебим, упорит, с уникален интелект, каза пред журналисти президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. "Беше ни и брат, и баща", добави той.

Тренчев3

Ще го запомня като човек, който мислеше за душата си, каза вицепрезидентът Кирил Вълчев.

Тренчев6

"Когато подаде оставката си като президент на КТ "Подкрепа", д-р Тренчев беше мой гост в "Дарик радио" и когато го попитах "Защо?", той каза "Защото човек трябва да мисли за душата си", разказа Вълчев.

Д-р Константин Тренчев беше великолепен синдикалист, истински лидер и човек, когото ще запомня с най-добро, каза президентът (2002 - 2012) Георги Първанов.

Тренчев5

Д-р Тренчев е неизменна част от началото на прехода в България, каза общинският съветник Ваня Григорова.

Той доста добре осъзнаваше както положителните, така и отрицателните ефекти от това. Неизменно той бе част от политическия живот и като такъв трябва да бъде почитан, без значение какви са оценките на една или друга част от обществото, смята Григорова.

Венци бяха поднесени от министър-председателя Румен Радев, кмета на София Васил Терзиев, от политически сили, КТ "Подкрепа" и Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ).

Тренчев1

Д-р Константин Тренчев е лекар по професия. През 1989 г. той поставя началото на първия независим синдикат в България - "Подкрепа". Заради дейността си е арестуван и прекарва няколко месеца като политически затворник. След падането на комунистическия режим е сред учредителите на Съюза на демократичните сили и участва в Националната кръгла маса между управляващите и опозицията.

Тренчев2

Тренчев ръководи КТ "Подкрепа" в продължение на 26 години. През този период организацията се утвърждава като една от двете национално представителни синдикални конфедерации в България.

Той участва в националния социален диалог и в решаването на трудови и социални конфликти, организира протести и национални стачки.

От КТ "Подкрепа" посочват, че Тренчев е първият българин, избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Международната конфедерация на свободните профсъюзи. През 2015 г. той се оттегля от ръководството на КТ "Подкрепа" и е избран за почетен президент на конфедерацията.

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема общество
Още от Общество
Коментирай