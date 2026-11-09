Общество

Магнитна буря връхлетя Земята! Има ли опасност

Очаква се активността постепенно да отслабне още след края на деня

Магнитна буря връхлетя Земята! Има ли опасност
09 ное 26 | 13:09
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Григор Атанасов

Земята се намира под въздействието на повишена геомагнитна активност в началото на новата седмица. Днес (9 ноември) се очаква слаба геомагнитна буря от клас G1, предава американският Център за прогнозиране на космическото време (NOAA/SWPC).

Пик на смущенията

Според данните на специалистите, максималният Kp индекс ще достигне стойности около 4,67, което е границата за слаба магнитна буря. Най-сериозни смущения в магнитното поле на Земята са отчетени в ранните сутрешни часове.

Каква е причината?

Явлението е предизвикано от високоскоростен поток слънчев вятър, изригнал от голяма коронална дупка на Слънцето. При контакта си с земната магнитосфера заредените частици пораждат текущите геомагнитни колебания.

Прогноза за следващите дни

Очаква се активността постепенно да отслабне още след края на деня:

  • Вторник (10 ноември): Kp индексът ще спадне до 3,67 – отчита се леко повишена активност, но без условия за буря.

  • Сряда (11 ноември): Индексът ще понижи стойността си до 2,67.

  • Четвъртък (12 ноември): Очаква се ниско ниво около 3.

  • Петък – Неделя: Краят на седмицата ще донесе напълно спокойна геомагнитна обстановка.

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Автор Григор Атанасов

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