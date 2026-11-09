Магнитна буря връхлетя Земята! Има ли опасност

Земята се намира под въздействието на повишена геомагнитна активност в началото на новата седмица. Днес (9 ноември) се очаква слаба геомагнитна буря от клас G1, предава американският Център за прогнозиране на космическото време (NOAA/SWPC).

Пик на смущенията

Според данните на специалистите, максималният Kp индекс ще достигне стойности около 4,67, което е границата за слаба магнитна буря. Най-сериозни смущения в магнитното поле на Земята са отчетени в ранните сутрешни часове.

Каква е причината?

Явлението е предизвикано от високоскоростен поток слънчев вятър, изригнал от голяма коронална дупка на Слънцето. При контакта си с земната магнитосфера заредените частици пораждат текущите геомагнитни колебания.

Прогноза за следващите дни

Очаква се активността постепенно да отслабне още след края на деня: