Магнитна буря връхлетя Земята! Има ли опасност

Земята се намира под въздействието на повишена геомагнитна активност в началото на новата седмица. Днес (9 ноември) се очаква слаба геомагнитна буря от клас G1, предава американският Център за прогнозиране на космическото време (NOAA/SWPC).
Пик на смущенията
Според данните на специалистите, максималният Kp индекс ще достигне стойности около 4,67, което е границата за слаба магнитна буря. Най-сериозни смущения в магнитното поле на Земята са отчетени в ранните сутрешни часове.
Каква е причината?
Явлението е предизвикано от високоскоростен поток слънчев вятър, изригнал от голяма коронална дупка на Слънцето. При контакта си с земната магнитосфера заредените частици пораждат текущите геомагнитни колебания.
Прогноза за следващите дни
Очаква се активността постепенно да отслабне още след края на деня:
Вторник (10 ноември): Kp индексът ще спадне до 3,67 – отчита се леко повишена активност, но без условия за буря.
Сряда (11 ноември): Индексът ще понижи стойността си до 2,67.
Четвъртък (12 ноември): Очаква се ниско ниво около 3.
Петък – Неделя: Краят на седмицата ще донесе напълно спокойна геомагнитна обстановка.