НОИ взема ключово решение за пенсиите. Ето с колко ги вдигат

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще стане 374,62 евро от 1 юли 2027 г. Това предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година, който ще бъде обсъден днес от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).

Сега минималната пенсия е 347,51 евро. Пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило, като увеличението е разчетено между 7 и 8%.

Разходите на ДОО през 2027 г. ще надхвърлят 16 млрд. евро, от които над 14,6 млрд. евро за пенсии. Повече от 6,7 млрд. евро от парите за пенсии ще дойдат като трансфер от държавния бюджет.

Една от основните промени е свързана с минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Предвижда се той да достигне 660 евро – колкото е и планираната минимална работна заплата за следващата година. Това означава по-високи задължителни осигурителни вноски за хората, които сами внасят осигуровките си.

Предвижда се увеличение и на максималния осигурителен доход. От сегашните 2300 евро той трябва да нарасне на 2400 евро. Промяната ще засегне работещите с по-високи доходи, чиито осигурителни вноски се изчисляват върху максималния праг.

За хората без работа също се предвиждат промени. Минималното дневно обезщетение за безработица се увеличава от 9,21 на 13 евро, а максималното – от 54,78 на 60,76 евро.

Обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството се предвижда да нарасне от сегашните близо 399 евро на 450 евро месечно. Променя се и размерът на плащането за майките, които се върнат на работа преди детето да навърши две години. Вместо досегашните 50% те ще получават 75% от обезщетението.

След обсъждането в Надзорния съвет проектобюджетът предстои да премине през следващите етапи на съгласуване, преди да бъде внесен за разглеждане и гласуване в Народното събрание. Важно е да се отбележи, че посочените параметри са предложения и могат да претърпят промени при окончателното приемане на бюджета.

Параметрите тепърва ще бъдат разглеждани в рамките на бюджетната процедура.