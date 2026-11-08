Тайните преговори за Украйна: Мелания Тръмп вкара Европа в Абу Даби въпреки Кремъл

Европа официално извоюва своето място в предстоящите ключови преговори за прекратяване на войната в Украйна, които ще се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби.

Европейските държави ще се присъединят към тристранния формат между Русия, САЩ и Украйна, превръщайки срещата в ОАЕ в най-значимото дипломатическо събитие на годината.

Новината за пробива беше потвърдена от френския външен министър Жан-Ноел Баро пред RTL, който обяви, че Франция ще изпрати свой представител в Абу Даби.

През последните седмици европейските лидери са провели интензивни разговори с американския посредник Стив Уиткоф, поставяйки твърдото ултимативно условие, че "никакви дискусии относно бъдещето на континента не могат да игнорират нашите очаквания и искания".

Любопитен детайл от днешния ден е, че включването на Европа на масата за преговори е договорено с личното посредничество на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Това се случва въпреки първоначалната остра съпротива на Кремъл. Говорителят Дмитрий Песков по-рано разкритикува европейските правителства, че не могат да решат кой точно ги представлява, и настояваше форматът да остане чисто тристранен.

Ердоган се включи на пожар

В дипломатическите совалки се включи и турският президент Реджеп Тайип Ердоган. В спешен телефонен разговор с Доналд Тръмп, Ердоган е декларирал, че Турция е готова да даде своя максимален принос за спиране на кръвопролитията.

Турският лидер, който само преди седмица прие Володимир Зеленски в Истанбул, се опитва да позиционира страната си като следващ домакин на преговорите.

Пред Тръмп Ердоган е подчертал изрично, че е задължително да се поддържа постоянен и директен диалог както с Киев, така и с Москва.

Тежката артилерия на делегациите

Самите преговори в Абу Даби се очертават като изключително напрегнати, а съставът на делегациите показва, че нито една от страните няма да направи лесни отстъпки:

Русия изпраща безпрецедентно тежък дипломатически и военен екип. Делегацията ще се ръководи от президентския помощник Владимир Медински. В нея влизат заместник-министрите на външните работи Сергей Рябков и Михаил Галузин, но най-голямо впечатление прави присъствието на шефа на Главното управление на Генералния щаб (военното разузнаване) Игор Костюков и неговия заместник Юрий Жигарловски.

Процесът от руска страна се контролира директно от съветника по международните въпроси Юрий Ушаков.

САЩ залагат на най-близкия кръг на Тръмп. Американският тим ще бъде предвождан от специалния пратеник за Украйна Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър.

Делегацията от Украйна ще бъде водена от ръководителя на Външната разузнавателна служба на страната, Рустем Умеров. Заедно с него ще са ръководителят на офиса на Владимир Зеленски Кирил Буданов, неговият първи заместник Сергей Кислица, ръководителят на фракцията "Слуга на народа" Давид Арахамия, както и заместник-ръководителят на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна Вадим Скибицки.

В навечерието на срещата украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че някои от плановете за бързо мирно уреждане крият огромни опасности, което гарантира, че преговорите в Абу Даби на 10-11 ноември ще се превърнат в истинска арена на нерви и геополитически пазарлъци.