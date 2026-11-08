Летящи кумове и дигитално сбогуване: Нова мода за сватби и погребения

Технологиите влизат вече не само в бита, но и в традициите по света. Китай въвежда стряскаща за Запада, но изключително печеливша мода, изпращайки рояци от дронове и изкуствен интелект на първа линия за най-важните човешки ритуали - сватби, кръщенета и погребения.

Дигитално сбогуване

Шокиращ репортаж на South China Morning Post наскоро разкри как традиционните погребения в азиатската държава придобиват холивудски мащаб. Срещу сумата от близо 1400 долара опечалените семейства вече могат да наемат двойка специално програмирани дронове.

По време на ритуала единият дрон свети в мрака и въплъщава духа на самия починал и се обръща със синтезиран глас към плачещите роднини. Другият дрон е маскиран като будистката богиня на милосърдието, която „отнася“ душата към небесата.

Докато по-възрастните китайци изпаднаха в ужас и обвиниха организаторите, че превръщат скръбта в цирк, заради тежките екологични рестрикции над фойерверките и горенето на ритуални хартии, небесните шоута с дронове се превръщат в масова алтернатива на класическото погребение.

Летящи кумове

Ако при погребенията технологиите носят утеха, то при сватбите те са въпрос на престиж, зрелище и милиони гледания в китайския TikTok -Douyin.

Gen Z поколението в Китай масово отказва да плаща за скъпи живи шафери, украси с живи цветя и традиционни зали.

Дроновете масово са програмирани да влизат в ролята на летящи кумове. Те прелитат над гостите в тържествения момент и плавно спускат годежните пръстени пред олтара.

В Шанхай и Гуанджоу абсолютен хит е небесният PR. Вместо стандартно предложение за брак, влюбените наемат рояци от 500 до 1000 светещи дрона, които вдигат истински визуален спектакъл над градските площади. Те изписват в небето гигантски 3D анимации на пулсиращи сърца, диамантени пръстени и дори лицата на двойката, завършвайки с огромния въпрос: „Ще се омъжиш ли за мен?“.

Сватба в Метавселената

Паралелно с дроновете, в Китай процъфтява бизнесът на т.нар. „5D мултимедийни сватбени зали“. Вместо физически декор, стените на залите са огромни LED екрани с холограмни проекции.

Само с едно натискане на бутона младоженците могат да сменят обстановката в реално време – в един момент си разменят халките в средновековен замък, в следващия се оказват под водата сред дигитални китове, а по време на танците – на повърхността на Луната. Това спестява огромни суми за декоратори.

Ако пък любимата баба на булката е болна или живее твърде далеч, AI се притичва на помощ.

Фирми създават реалистичен 3D аватар на отсъстващия роднина, който се проектира на сцената и с клониран глас произнася трогателна реч, генерирана от платформи.

Сблъсъкът на поколенията

Тази бърза технологична инвазия в най-сакралните моменти от човешкия живот разделя китайското общество на две.

Критиците твърдят, че алгоритмите изсмукват душата на традициите и превръщат любовта и смъртта в бездушна компютърна игра.

За младите и прагматични китайци обаче, това е нова, вълнуваща мода. Модата, продиктувана от Пекин, тепърва ще чука на вратите и на консервативна Европа. Кога, никой не знае.